EHC Basel vor richtungsweisenden und prestigetrÃ¤chtigen Spielen

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel, aktuell mit 20 Punkten aus den ersten neun Spielen auf Platz zwei der Sky Swiss League, steht vor zwei wichtigen, richtungsweisenden und nicht zuletzt auch prestigeträchtigen Heimspielen innert rund 100 Stunden.

Zunächst steigt am Samstag, 12. Oktober (17:30 Uhr, St. Jakob-Arena), das Meisterschafts-Heimspiel gegen den Tabellenersten HC La Chaux-de-Fonds. Gegen die Neuenburger hat der EHC Basel noch eine Rechnung offen, ging doch das Saison-Auftaktspiel Anfang September gleich mit 1:7 verloren.

Seither haben sich die Kräfteverhältnisse jedoch deutlich ausgeglichen und La Chaux-de-Fonds figuriert in der aktuellen Rangliste nur auf Grund des besseren Torverhältnisses vor den Baslern. In diesem veritablen Spitzenkampf vor einer würdigen Zuschauerkulisse ist also Hochspannung garantiert und beide Teams werden zweifellos auf Sieg spielen.

Und vier Tage später, am Mittwochabend, 16. Oktober (19:45 Uhr, St. Jakob-Arena), kommt es im Rahmen der Achtelfinals im National Cup zu einer Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen dem EHC Basel und dem EHC Olten. Anfang Februar 2024 hatte der EHC Basel den Final mit 3:2 für sich entschieden und somit erstmals in der Vereinsgeschichte den Cupsieg nach Basel geholt.

Die Generalprobe für diesen Achtelfinal ist dem EHC Basel bereits hervorragend gelungen: das Team von Cheftrainer Eric Himelfarb entschied am Dienstagabend, 8. Oktober, das Meisterschaftsspiel (auch bekannt als Hauenstein-Derby) auswärts beim EHC Olten klar mit 5:2 zu seinen Gunsten.

Das zweite Derby innert acht Tagen ist also lanciert und wird zweifellos sehr viele Zuschauer in die St. Jakob-Arena locken. Es empfiehlt sich, den Vorverkauf zu nutzen oder zumindest rechtzeitig vor Ort zu erscheinen.