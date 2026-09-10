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EHC Basel

EHC Basel verpflichtet den französischen Nationalspieler Thomas Thiry

10. September 20261 Mins read41
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Thomas Thiry - © Sportfoto-Sale (DR)
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Basel. (PM EHC) Der EHC Basel verstärkt seine Defensive mit dem französischen Nationalspieler Thomas Thiry.

Der 28-jährige Verteidiger wechselt nach vier Saisons beim HC Ajoie zum EHC Basel und bringt viel Erfahrung aus dem Schweizer Eishockey sowie von der internationalen Bühne mit.
Mit 191 Zentimetern Körpergrösse und 106 Kilogramm bringt Thiry zudem die idealen körperlichen Voraussetzungen für die Defensive mit. In den vergangenen vier Saisons stand der Franzose beim HC Ajoie unter Vertrag und sammelte dabei wertvolle Erfahrung in der Schweizer National League.

Auch international konnte Thiry bereits auf höchstem Niveau auf sich aufmerksam machen. Der Verteidiger lief für die französische Nationalmannschaft auf und gehörte zuletzt auch zum französischen Aufgebot an den Olympischen Spielen in Mailand.

Mit der Verpflichtung von Thomas Thiry erhält der EHC Basel einen erfahrenen und physisch starken Verteidiger, der der Mannschaft zusätzliche Stabilität und Präsenz verleihen soll.

Letztes Testspiel vor dem Saisonstart

Heute Abend bestreitet der EHC Basel in La Chaux-de-Fonds sein letztes Testspiel der Vorbereitung. Anschliessend gilt der Fokus dem Meisterschaftsstart: Am Donnerstag, 17. September 2026, trifft der EHC Basel auswärts auf Bellinzona. Das erste Heimspiel folgt am Samstag, 19. September 2026. In der St. Jakob-Arena empfängt der EHC Basel den HC Thurgau und startet damit auch vor heimischem Publikum in die neue Saison.

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