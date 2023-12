EHC Basel vermeldet nÃ¤chste wichtige VertragsverlÃ¤ngerung

Artikel anhören Basel. (PM EHC) Der EHC Basel freut sich mitteilen zu dürfen, dass nach der Vertragsverlängerung mit dem Kanadier Jakob Stukel, auch der...

Artikel anhören Artikel anhören

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel freut sich mitteilen zu dürfen, dass nach der Vertragsverlängerung mit dem Kanadier Jakob Stukel, auch der Vertrag mit dem US-Amerikaner Brett Supinski um ein weiteres Jahr für die Saison 2024/25 verlängert werden konnte.

Brett konnte sich in der laufenden Saison bereits 32 Punkte in 31 Spielen gutschreiben lassen (7 Tore und 25 Assists).

Sportchef Kevin Schläpfer: «Brett gilt als smarter Spielmacher und zuverlässiger Center. Als Captain übernimmt er viel Verantwortung und ist eine wichtige Säule in unserem Team. Brett ist äusserst ambitioniert und bescheiden und passt deshalb bestens in unser Projekt. Wir freuen uns, Brett auch in der kommenden Saison in unserem Team zu haben.»