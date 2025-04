EHC Basel verlÃ¤ngert Vertrag mit Liga-Topscorer Jakob Stukel

Der EHC Basel freut sich, die Vertragsverlängerung mit Liga-Topscorer Jakob Stukel bekannt zu geben.

Der 28-jährige Kanadier hat einen neuen Dreijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28 unterzeichnet. Der Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel (Sky Swiss League ausgeschlossen).

Jakob Stukel, der seit der Saison 2022/23 für den EHC Basel spielt, hat sich mit seiner Torgefährlichkeit und seinem dynamischen Spielstil als Schlüsselspieler etabliert. In der vergangenen Saison führte der pfeilschnelle Stürmer die Torschützenliste der Sky Swiss League mit beeindruckenden 40 Toren und 45 Assists in 62 Spielen an. Seine Entschlossenheit und sein Gespür für entscheidende Momente machen ihn zu einem Publikumsliebling und einer zentralen Figur im Kader.

Sportchef Kevin Schläpfer zeigt sich erfreut über die langfristige Bindung: „Jakob ist ein Ausnahmespieler, der Spiele entscheiden kann. Seine Verlängerung ist ein klares Signal für unsere Ambitionen. Die Ausstiegsklausel zeigt, dass wir seine Karriereziele respektieren, aber wir sind überzeugt, dass er in Basel weiterhin glänzen wird.“

Auch Stukel freut sich auf die Zukunft beim EHC Basel: „Ich fühle mich in Basel unglaublich wohl und bin begeistert, für die nächsten drei Jahre hier zu spielen. Mein Ziel ist es, mit dem Team große Erfolge zu feiern und die Fans mit Toren zu begeistern.“

Mit dieser Vertragsverlängerung unterstreicht der EHC Basel seinen Anspruch, mit Topspielern wie Stukel um die vorderen Plätze in der Sky Swiss League zu kämpfen. Der EHC Basel blickt zuversichtlich auf die kommenden Saisons, in denen Stukel erneut eine massgebliche Rolle spielen wird.

