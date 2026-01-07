Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC Basel

EHC Basel: Lizenzkommission lehnt Aufstiegsgesuch vorerst ab

7. Januar 20261 Mins read95
Basel. (PM EHC) Die Lizenzkommission der National League hat das Aufstiegsgesuch des EHC Basel fÃ¼r die kommende Saison abgelehnt, da die wirtschaftliche Basis fÃ¼r einen Wechsel noch nicht ausreicht.

Sportlich und organisatorisch erfÃ¼llt der Club bereits viele Anforderungen und versteht den Entscheid als Chance fÃ¼r die weitere Entwicklung. Der EHC Basel arbeitet weiter am angestrebten Aufstieg und setzt dabei auf eine breitere finanzielle AbstÃ¼tzung sowie auf die UnterstÃ¼tzung aus der Region.

Die EHC Basel AG hat den Entscheid der Lizenzkommission der National League zur Kenntnis genommen. Zahlreiche infrastrukturelle und organisatorische Anforderungen gelten erfreulicherweise bereits als erfÃ¼llt, und in vielen Bereichen konnten klare Fortschritte ausgewiesen werden. Die Kommission hÃ¤lt jedoch fest, dass die wirtschaftliche Ausgangslage fÃ¼r einen Wechsel in die National League, fÃ¼r die Saison 2026/27, noch nicht ausreicht.

FÃ¼r den Club stellt dies keinen RÃ¼ckschlag dar, sondern einen wichtigen Schritt in einem laufenden Prozess. Der EHC Basel verfolgt weiterhin das klare Ziel, sportlich wie strukturell den Weg in die hÃ¶chste Schweizer Liga zu gehen. Mit zusÃ¤tzlicher UnterstÃ¼tzung aus der regionalen Wirtschaft sowie von Menschen, die sich mit dem EHC Basel identifizieren, kÃ¶nnen auch die nÃ¤chsten HÃ¼rden erfolgreich gemeistert werden.

VerwaltungsratsprÃ¤sident Michael Milos meint zum Entscheid der Lizenzkommission: Â«Wir hatten einen konstruktiven Austausch mit der Lizenzkommission und werden die diskutierten Punkte in unserer weiteren Entwicklung adressieren und bei unserem nÃ¤chsten Antrag in einer besseren Position sein.Â»

Der eingeschlagene Weg wird entschlossen weiterverfolgt. Die Anforderungen sind hoch, doch darin liegt eine Chance zur nachhaltigen StÃ¤rkung des Clubs und zur Vorbereitung eines erneuten Antrags aus verbesserter Position.

1259
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Roosters in Form â€“ zuletzt vier aus sechs Spielen gewonnen / Matias Lassen reist fÃ¼r Team DÃ¤nemark zu den Olympischen Spielen

