EHC Basel kann seinen Topscorer halten

Artikel anhören Basel. (PM EHC) Der EHC Basel freut sich mitteilen zu dürfen, dass der Vertrag mit Topscorer Jakob Stukel, um ein weiteres Jahr...

Artikel anhören Artikel anhören

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel freut sich mitteilen zu dürfen, dass der Vertrag mit Topscorer Jakob Stukel, um ein weiteres Jahr für die Saison 2024/25 verlängert werden konnte.

Jakob gehört zu den torgefährlichsten Spielern in der Swiss League und konnte sich in der laufenden Saison bereits 39 Punkte in 30 Spielen gutschreiben lassen (22 Tore und 17 Assists).

Sportchef Kevin Schläpfer: «Jakob ist ein zuverlässiger Scorer und ein sehr dynamischer und unterhaltsamer Spieler. Neben dem Eis ist er äusserst bescheiden und ehrgeizig und passt damit bestens in unser Projekt und zum EHC Basel. Wir freuen uns, dass wir Jakob eine weitere Saison in unserem Team haben können».