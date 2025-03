EHC Arosa legt Rekurs gegen die Nichterteilung der Lizenz fÃ¼r die Sky Swiss League ein

Zürich. (PM SIHF) Die EHC Arosa Sport AG hat bei der Rekursinstanz der Sky Swiss League einen Rekurs gegen die Nichterteilung der Lizenz für die Sky Swiss League durch die Lizenzkommission eingereicht.

Die Rekursinstanz SL hat nun zu prüfen, ob auf den Rekurs eingetreten und ob die Lizenz erteilt werden kann.

Der EHC Arosa führt in seiner Best-of-5-Serie gegen den EHC Thun mit 2:0 und hat mit einem Sieg im Heimspiel morgen Abend die Chance, den Einzug in die Playoff-Halbfinals zu sichern. Diese Qualifikation würde gleichzeitig das sportliche Kriterium für den Aufstieg in die Sky Swiss League erfüllen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV