Eggenberger und Douay fÃ¼r die nÃ¤chsten zwei Saisons in AmbrÃ¬

Ambri. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung der Stürmer Nando Eggenberger und Floran Douay für die Saisons 2023/2024 und 2024/2025 bekannt zu geben.

Eggenberger ist in der Juniorenabteilung des HC Davos grossgeworden. In der Saison 2015/2016 hat er für die Bündner in der National League sein Debüt gegeben. Nachdem er die Saison 2018/2019 in Nordamerika im Trikot der Oshawa Generals in der Ontario Hockey League gespielt hat (74 Spiele, 30 Tore und 25 Assists), wechselte der heute 23-Jährige nach Rapperswil, wo er in bisher 161 Einsätzen 37 Tore und 21 Assists erzielt hat.

Der bald 28-jährige Franzose Douay, der bereits 2019 mit den Biancoblù am Spengler Cup teilgenommen hat, durchlief die Juniorenbereiche in Genf. In seiner Karriere hat er bisher für Genf, Lausanne und Langnau 336 Spiele in der National League bestritten und dabei 25 Tore und 35 Assists erzielt.

Die Biancoblù heissen Nando und Floran in ihren Reihen herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Erfolg.