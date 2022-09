EGDL senkt Eintrittspreise

Limburg. (PM EG DL) Die EG Diez-Limburg reagiert auf die Lage in Deutschland und kommt ihren Fans entgegen. Nachdem man im Sommer ein super...

Limburg. (PM EG DL) Die EG Diez-Limburg reagiert auf die Lage in Deutschland und kommt ihren Fans entgegen.

Nachdem man im Sommer ein super Angebot bei den Dauerkarten seinen Fans gemacht hat, kommt man den Fans nun auch bei den Eintrittspreisen entgegen.

Ab sofort gibt es Stehplatzkarten für den Block F für 9 Euro. Die Sitzplatzpreise bleiben unberührt von dieser Preissenkung. Stehplatz- und Sitzplatzkarten können weiterhin an der Abendkasse oder über den Shop erworben werden.

Vorstandsmitglied Willi Lotz zur Einführung der Stehplatzkarten: „Die Lage für alle ist nicht leicht. Die Preise steigen in allen Bereichen. Wir wissen, dass es für unsere Fans auch nicht leicht ist. Wir wollen jedem ein Angebot machen uns am Heckenweg zu besuchen. Auch für die Vereine steigen die Kosten, aber wir mussten in der momentanen Situation auch was für unsere Zuschauer tun.“

Die Preise gelten bereits für das Spiel am nächsten Dienstag gegen die Füchse aus Duisburg. Die Rockets freuen sich euch zahlreich beim ersten Heimspiel in der Oberligasaison 2022/2023 begrüßen zu dürfen.