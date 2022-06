EGDL besetzt auch die dritte Importstelle mit lettischem Spieler

Mit Egils Kalns kommt ein weiterer starker Import aus Lettland zur EG Diez Limburg. 31 Jahre alt und zuletzt 19 Spiele und 12 Punkten...

Mit Egils Kalns kommt ein weiterer starker Import aus Lettland zur EG Diez Limburg.

31 Jahre alt und zuletzt 19 Spiele und 12 Punkten in der lettischen Nationalmannschaft, sowie 30 Punkte in der polnischen Ekstraliga, die höchste Liga im Land, bei JKH GKS Jastrzębie. Insgesamt hat Kalns bereits über 275 Tore in seiner Karriere geschossen, hinzu kommen weitere 214 Assists, die er beisteuern konnte.

Nachdem sich eine Tendenz bezüglich neuer Ausländerregelung abgezeichnet hat, haben die Verantwortlichen der Rockets sich sofort auf die Suche gemacht und wurden auch schnell fündig.

Der Sportliche Leiter Arno Lörsch hierzu: „Wir haben uns aus verschiedenen Gründen für Egils entschieden. Zum einen verfügt er über sehr große internationale Erfahrung und hat bei seinen Engagements außerhalb von Lettland, sowohl in England als auch in Finnland und Polen gezeigt, dass er konstant auf hohem Niveau spielen kann. Natürlich waren bei der Wahl des 3. Importspielers auch individuelle Dinge von besonderer Wichtigkeit. Für uns bringt Egils all diese Attribute und Fähigkeiten mit und wir glauben, dass er genau der richtige Spieler und auch genau der richtige Charakter für das Team ist.“

Egils Kalns freut sich auf die Herausforderung in Deutschland: „Ich liebe neue Herausforderungen und Ziele. Zuletzt hatte ich eine gute Zeit in Polen und freue mich aber auch nun ins schöne Deutschland zu wechseln. Ich habe schon viel gehört, auch dass die Menschen hier sehr nett sein sollen. Mein Wille ist es hier erfolgreiches und gutes Eishockey zu spielen. Ich möchte mich auch hier nochmal etwas weiterentwickeln, weiter dazu lernen, aber auch mein vorhandenes Wissen an die jüngeren Spieler weitergeben. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft die Pre-Playoffs zu erreichen oder eventuell sogar in die Playoffs zu gelangen.“

Somit ist das Thema Imports bei den Rockets durch. Folgende Besetzung steht somit bisher fest:

Tor: Jonas Vogt

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Jan Wächtershäuser

Sturm: Lauris Bajaruns, Sandis Zolmanis, Egils Kalns, Niko Lehtonen, Marcel Kurth, Paul König