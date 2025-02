Effiziente Selber WÃ¶lfe siegen in Kassel

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe holten – unterstützt von zahlreich mitgereisten Fans – beim Tabellenzweiten Kassel Huskies einen Sieg nach Overtime.

Zwar waren die Gastgeber über weite Strecken die dominierende Mannschaft, doch die Porzellanstädter verteidigten leidenschaftlich und gingen viel effizienter mit ihren Chancen um als die Nordhessen. Die Schlittenhunde egalisierten die Wölfe-Führung noch in der regulären Spielzeit, doch in der Verlängerung setzte Smith mit dem zweiten Selber Treffer an diesem Abend den Schlusspunkt auf die Partie.

Wölfe halten dem Kasseler Druck stand

Die Kassel Huskies unterschätzten die Selber Wölfe nicht und setzten die Gäste von Beginn an unter Druck. Doch Selbs Goalie Carr und seine Vorderleute leisteten gute Arbeit und gaben den Schlittenhunden nur wenig klare Torchancen. Entweder kam der letzte Pass nicht an, ein Selber Verteidiger brachte einen Schläger dazwischen oder Carr konnte die Scheibe entschärfen. So vergaben Olsen, Sager, Garlent, Valenti, Keck und Weidner Möglichkeiten auf die Führung für die Nordhessen. Selb kam zwar nur zu gelegentlichen Entlastungsangriffen, strahlte dabei aber auch das ein oder andere Mal Torgefahr aus. So konnte Miglio bei seinem Alleingang nur durch ein Foul gestoppt werden und George hatte sowohl in der 4. Minute per Bauerntrick als auch kurz vor Drittelende bei einem schnellen Konter einen Treffer für die Porzellanstädter auf dem Schläger, doch auch Maurer zwischen den Pfosten der Kasseler war stets wachsam.

Wölfe per Konter zur Führung

Im mittleren Spielabschnitt konnten sich die Selber Wölfe etwas mehr Spielanteile als in den ersten 20 Minuten erarbeiten. Dennoch hatten die Huskies über weite Strecken das Heft in der Hand, die allerdings mit ihren Abschlusschancen nahezu fahrlässig umgingen. Besser machten es die Porzellanstädter, die in der 29. Minute über Miglio und Schwamberger einen Konter mustergültig vortrugen und zum 0:1 vollstreckten.

Smith schießt die Wölfe zum Sieg

Die Schlittenhunde kamen wütend aus der Kabine und verschärften nochmals den Druck aufs Selber Gehäuse. Doch die Wölfe kämpften weiter bravourös in der Defensive. Selbst eine zweiminütige Unterzahl überstanden sie schadlos. In der 50. Minute war es dann aber soweit: Einen Schuss von Wolf konnte Carr noch parieren, doch gegen den Nachschuss von Turgeon war dann auch der Selber Goalie machtlos. Die Wölfe ließen sich von diesem Gegentreffer nicht aus dem Konzept bringen und überstanden in der Schlussphase eine weitere Unterzahlsituation. In der fälligen Verlängerung erlöste Smith die mitgereisten Selber Anhänger mit seinem Siegtreffer zum 1:2.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

EC Kassel Huskies: Maurer (Pankraz) – Faber, Bodnarchuk, Bender, Müller, Duquette, Detsch, Stadler – Ahlroth, Turgeon, Wolf, Keck, Garlent, Oslen, Thiel, Kanninen, Valenti, Sager, Weidner, Brune

Selber Wölfe: Carr (Weidekamp) – Raab, Sproul, Hördler, Marusch, Stowasser, Plauschin, Heyter,– Winquist, Smith, George, Bassen, Raedeke, Miglio, Schwamberger, McMillan, Kiedewicz, Krymskiy, Park, Hofmann

Tore: 29. Min. 0:1 Miglio (Schwamberger); 50. Min. 1:1 Turgeon (Wolf, Ahlroth); 63. Min. 1:2 Smith (Winquist, Hördler)

Strafzeiten: Kassel 6, Selb 4

Schiedsrichter: Brill, Engelmann (Lamberger, Sauerzapfe)

Zuschauer: 4.676

