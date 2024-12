Effektive Tigers erarbeiten sich drei Punkte

Bayreuth. (PM Tigers) Ohne die erkrankten Andryukhov und Vihavainen sowie den noch gesperrten Becker ging man in die Partie im Isarwinkel.

Es entwickelte sich, nach kurzer Abtastphase, ein auf beiden Seiten schnelles Spiel, bei welchen beide Teams nicht mit Torszenen geizten. Brown eröffnete und zielte knapp vorbei bevor Piipponen für Tölz zu zentral auf Spiewok zielte. Dieser musste in der Folge gegen Spöttel sowie Späth eingreifen um seine Jungs vor einem frühen Rückstand zu bewahren. Als Seto nach sechs gespielten Minuten Brown einsetzte, dieser Spacek bediente und der Bayreuther Verteidiger Maß nahm, schlug die Scheibe hinter Kolarz zur Führung für die Tigers ein. Der gut vorgetragene Spielzug ermutigte zu mehr und so arbeitete Melnikow das Spielgerät mit hohem Einsatz ins gegnerische Drittel, so Hammerbauer als Abnehmer knapp scheiterte. Besser machte es kurz darauf Spacek, der zum zweiten Mal als Torschütze im Fokus stand. Den Pass von Piskor, der von hinter dem Tor seinen Kollegen gesucht hatte, wurde mit einem platzierten Schuss aus dem hohen Slot zum 0:2 verwertet. Beinah schon in der ersten Pause, eröffnete sich wieder eine Gelegenheit für die Oberfranken, die jedoch etwas zu verspielt agierten und dabei die Scheibe verloren, was sich in Form eines Gegentreffers, nur drei Sekunden vor dem ersten Pausenpfiff, rächen sollte. Olmstead war Nutznießer und bugsierte die Scheibe mit etwas Glück zum Anschluss über die Linie.

Gleich zu Beginn des Mittelabschnitts war es Noack auf Seiten der Tölzer, der eine riesen Gelegenheit zum Ausgleich liegen ließ, bevor es Schüpping mit der Rückhand probierte aber an Spiewok nicht vorbeikam. Überhaupt musste der junge Bayreuther Torsteher mehrfach eingreifen, um die heranstürmenden Tölzer nicht weiter aufs Scoreboard kommen zu lassen. So agierte dieser zum Ende des Abschnitts stark und hielt die Führung fest.

Auch im Schlussabschnitt warteten zunächst die Gastgeber mit einer Großchance auf, die dieses mal Olmstead nicht verwerten konnte, bevor die Tigers eine kurze Druckphase kreierten. Nach 51 Minuten gab es – Flade hatte zwei Minuten gezogen – erstmals ein Überzahlspiel in dieser Partie, nachdem im Mittelabschnitt nach einem kurzen Fight jeweils fünf Minuten für Verelst und Schüpping verteilt worden waren, sich die Strafen aber aufhoben und beide Teams mit voller Sollstärke weiterspielen konnten. Die Tigers verteidigten diese einzige Unterzahl souverän und ließen keine Schüsse in der gefährlichen Zone zu. Gerade wieder komplett, schnappte sich Brown die Scheibe in der neutralen Zone, lief ins Angriffsdrittel und platzierte die Scheibe ins rechte obere Toreck zum 1:3. Diese 2-Tore-Führung ließen sich die Tigers dann auch nicht mehr nehmen und blieben – auch als Tölz den Goalie gezogen hatte – stabil.

„Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Es war ein Arbeitssieg für uns, der in beide Richtungen hätte gehen können. Wir waren ziemlich enttäuscht vom letzten Wochenende und haben uns sehr gut auf das Spiel gegen Tölz vorbereitet. Wir waren bereit heute“, so die kurze Umschreibung der Partie durch Head-Coach Suarez. „Ich kann gar nicht so unzufrieden sein heute. Wir hatten Struktur im Spiel. Wir hatten zwar veränderte Reihen und einige Jungs haben erst einmal mittrainiert aber wir haben die Scheibe flüssig bewegt und hatten genug Torchancen. Deshalb sind wir natürlich enttäuscht. Unser Manko ist die Chancenverwertung. Bayreuth dagegen hat seine Chancen genutzt. Die hatten auch richtige Schüsse. Unsere Schüsse waren zu harmlos. Es hat die Durchschlagskraft gefehlt. Deshalb gehen wir heute eben auch mit Null Punkten nach Hause“, so Axel Kammerer nach dem Match.

Auf die Tigers wartet am kommenden Montag die nächste Aufgabe, wenn um 20 Uhr die Heilbronner Falken zu Gast im Bayreuther Tigerkäfig sein werden.

Tölzer Löwen vs. onesto Tigers 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Tölz: Kolarz, Salvarani – Krumpe, Pretnar, Hörmann, Fichtner, Sihling, Haßmann, Edfelder – Piipponen, Noack, Olmstead, Spöttel, Schüpping (5), Sahanoglu, Fissekis, Späth, Kästele, Strauß, P. Schlager, Q. Schlager

Bayreuth: Spiewok, Andereas – Spacek, Menner, Schuster, Nedved, Reiner, Flade (2) – Seto, Detig, Brown, Melnikow, Hammerbauer, Bergbauer, Israel, Verelst (5), Piskor, Hinz, Junemann

Schiedsrichter: Gawlik, Altmann – J. Wagner, P. Wagner

Zuschauer: 1.920

Strafen: Tölz: 5 Bayreuth: 7 PP: Tölz: 0/1 Bayreuth: 0/0

Torfolge: 0:1 (6.) Spacek (Seto, Brown), 0:2 (11.) Spacek (Brown, Piskor), 1:2 (20.) Olmstead (Piipponen), 1:3 (53.) Brown

