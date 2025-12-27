Effektive Rittner stoppen den ECB

Andelsbuch. (PM ECB) Der erhoffte Sprung in die Top fÃ¼nf blieb dem EC Bregenzerwald am zweiten Weihnachtsfeiertag verwehrt.

Gegen die Rittner Buam mussten sich die WÃ¤lder im Messestadion mit 1:5 geschlagen geben. WÃ¤hrend die GÃ¤ste ihre Chancen eiskalt nutzten, scheiterten die Hausherren immer wieder am Ã¼berragenden Rittner Schlussmann Colin Furlong. Foto: Â©ECB/Varshavska

KaltschnÃ¤uziger Start der GÃ¤ste

Ritten erwischte den deutlich besseren Beginn und setzte die WÃ¤lder in den ersten Minuten massiv unter Druck. Der ECB hatte MÃ¼he, Schritt zu halten, fand mit Fortdauer des Drittels aber besser ins Spiel. Dennoch blieben es die GÃ¤ste, die im Abschluss effizient agierten. In der 12. Minute brachte Cuglietta die SÃ¼dtiroler mit 1:0 in FÃ¼hrung.

Die WÃ¤lder kamen in der Folge zu guten MÃ¶glichkeiten, doch Furlong prÃ¤sentierte sich in Bestform. Auf der Gegenseite musste sich Lorenz Widhalm kurz vor der Pause erneut geschlagen geben, als Welychka in der 19. Minute auf 0:2 stellte.

Hoffnungsschimmer durch Lipsbergs

Auch der Mittelabschnitt begann denkbar ungÃ¼nstig fÃ¼r den ECB. Eine frÃ¼he Ãœberzahl blieb ungenutzt, ehe Cuglietta praktisch aus dem Nichts in der 22. Minute auf 0:3 erhÃ¶hte. Die WÃ¤lder reagierten mit wÃ¼tenden Angriffen und schnÃ¼rten Ritten phasenweise im eigenen Drittel ein.

Der verdiente Lohn folgte schlieÃŸlich in der 32. Minute, als Roberts Lipsbergs im Powerplay Furlong erstmals bezwingen konnte. (Individualsponsor KleGÃ¼ gratuliert seinem Spieler.) Trotz weiterer guter EinschussmÃ¶glichkeiten blieb es jedoch beim Anschlusstreffer â€“ der Rittner Keeper lieÃŸ in der Folge nichts mehr zu.

Leere HÃ¤nde trotz groÃŸem Einsatz

Auch im Schlussdrittel stemmten sich die WÃ¤lder mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage. Der RÃ¼ckstand wollte jedoch nicht schrumpfen, die Zeit lief unerbittlich gegen die Hausherren. In der Schlussphase ersetzte Trainer MÃ¤rt Eerme TorhÃ¼ter Widhalm durch einen zusÃ¤tzlichen Feldspieler, doch die Rechnung ging nicht auf.

Ã–hler sorgte mit dem Empty-Net-Treffer fÃ¼r die Entscheidung, (60.) ehe Tobias Graf 25 Sekunden vor Schluss den Endstand von 1:5 fixierte.

Statt des Sprungs auf Platz fÃ¼nf rutschen die WÃ¤lder damit auf Rang Sieben ab. Bereits am Sonntag geht es um 20:30 Uhr auswÃ¤rts gegen GrÃ¶den weiter â€“ Valcome.tv Ã¼bertrÃ¤gt live â€“ ehe am Dienstag das letzte Heimspiel des Kalenderjahres im Messestadion ansteht.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!