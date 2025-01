Effektive Iserlohn Roosters bestrafen Kölner Abschlussschwäche zum Jubiläum von Moritz Müller

Köln. (MR) Die Iserlohn Roosters zeigten sich in der Kölner Lanxess Arena durchaus effektiv und erarbeiteten sich weitere Punkte gegen den Abstieg. Für Kölns Kapitän Moritz Müller in seinem 1100. DEL Spiel und sein Team war es ein rabenschwarzer Tag, der 0:4 endete.

Nach zwei Niederlagen in Folge sollte es heute gegen die Iserlohn Roosters aus dem unteren Tabellenbereich wieder Punkte geben, hatten sich die Kölner Haie vorgenommen. Von Beginn an drückten die Haie, versuchten dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Früh gerieten die Gäste in Unterzahl, und der Treffer fiel. Aber nicht wie erwartet: Virtanen befreite und lief ein 2 auf 1, das Alberg vollendete (5.). Das war Albergs erstes DEL-Tor, der in der Kölner Jugend ausgebildet worden war. Es zog sich durch das gesamte erste Drittel: die Haie drückten, aber trafen das Tor nicht oder wurden von Hendrik Hane entschärft. Die Roosters immer gefährlich mit Kontern. Und kurz vor der Sirene brachte Currie das Spielgerät ebenfalls nicht unter, der Gegenzug war schnell wieder vir Haukeland, der den ersten Schuss auf die Fanghand bekam aber nicht festhalten konnte. Der Puck flog über ihn an die Latte, und Ziegler schaltete am schnellsten und drückte ihn über die Linie. Die Statistik hatte 14:5 Torschüsse gezählt – die Roosters also extrem effektiv bisher!

Den Haien fehlt noch immer das „Zielwasser“

Im zweiten Durchgang hatten sich die Spielanteile etwas verlagert, und es ging wild hin und her. Beide Torhüter konnten sich auszeichnen. Die Haie aber warfen oftmals die Scheibe etwas kopflos weg, während die Gäste zielgerichteter und schneller vorne waren. Doch Ham´ne hielt alles, was auf seinen Kasten kam. Fast sinnbildlich für den kompletten Spielverlauf bisher war die Szene in der 38. Spielminute: Grenier warf wieder einmal den Puck weg, Iserlohns Jentzsch war schnell im Angriffsdrittel, mit ihm Cornel und Ziegler, welcher letztlich auch Hudaček zum dritten Mal überwand. Damit ging das fünfte torlose Drittel der Haie zu Ende.

Die Haie hatten zum Schlussabschnitt den Torhüter gewechselt, und agierten wieder druckvoller nach vorne. Man traf aber trotzdem nicht, während Ancicka den einen oder anderen Konter entschärfen musste. Die ausverkaufte Halle war schon lange ruhiggestellt, nur noch der Oberrang mit ca. 1000 Fans aus Iserlohn machte Stimmung. Sehr früh zogen die Haie den Goalie. Während die erste Befreiung noch zum Icing neben das Tor ging, machte es der nächste Versuch besser: im 2 auf 1 liefen Ziegler und Jentzsch den Konter und trugen das Spielgerät zum 0:4 in die verwaisten Maschen.

Damit konnte Hendrik Hane in seinem 70. DEL Spiel den ersten Shut Out feiern. Er bedankte sich bei seinen Mitspielern, die sehr viel vor ihm weggeblock hatten. Unbegreiflich war über den Spielverlauf gesehen, dass die Statistik die Haie mit doppelt soviel Zeit am Puck gesehen hatte. Nicht nur Coach Kari Jalonen („da ist irgendwas ganz falsch gelaufen“), auch Stürmer Frederik Storm hatte keine Worte und Erklärung. „Wir hätten sicher 200 Male auf das Tor schießen können, ohne heute ein einziges Mal zu treffen“. Gerne hätte man natürlich auch für Mo Müller hier den Sieg eingefahren.

Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 17 Jan Luca Sennhenn, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 62 Parker Tuomie, 15 Louis-Marc Aubry, 10 Justin Schütz; 91 Moritz Müller, 57 Brady Austin – 19 Frederik Stoprm, 21 Juhani Tyrväinen, 9 Maxi Kammerer; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 82 Alexandre Grenier, 18 Josh Currie, 46 Kevin Niedenz; 34 Elias Lindner, 65 Marco Münzenberger, 5 Robin van Calster, 33 Tom Wohlgemuth

ISR – 32 Hendrik Hane – 79 Colin Ugbekile, 36 Brandon Gormley – 63 Manuel Alberg, 9 Shane Gersich, 91 Michael DalColle; 55 Johannes Huß, 16 Hubert Labrie – 90 Taro Jentzsch, 18 Eric Coenell, 52 Sven Ziegler; 77 Colton Jobke, 67 Stanislav Dietz – 2 Zach Osburne, 19 Jacob Viertanen, 22 John Broda; 17 Emil Quaas – 8 Daniel Geiger, 20 Maximilian Brunner, 14 Noel Saffran

Die Tore erzielten:

0:1 (04:58) Alberg (Virtanen) SH1

0:2 (19:29) Ziegler (Cornel, Gormley)

0:3 (37:16) Ziegler (Cornel, Jentzsch)

0:4 (56:08) Jentzsch (Cornel, Osburn) EN

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 45 Roman Gofman (86 Tom Giesen, 54 JP Priebsch)

Strafen: KEC – 2 Min.; ISR – 6 Min.

Zuschauer: 18.600