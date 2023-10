Effektive FÃ¼ssener gewinnen das Altmeister-Duell beim SC Riessersee – SCR-Neuzugang Robin Veber im Kurzinterview

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (MK) Das Duell der Altmeister hat der EV Füssen am Sonntagnachmittag beim SC Riessersee mit 3:1 für sich entschieden. Vor über...

Garmisch-Partenkirchen. (MK) Das Duell der Altmeister hat der EV Füssen am Sonntagnachmittag beim SC Riessersee mit 3:1 für sich entschieden.

Vor über 1300 Zuschauern zeigten sich die Füssener gut erholt von der 12:0 Klatsche gegen Memmingen und der knappen Niederlage gegen Lindau. Sie gingen in der 9. Minute durch Zimmer in Führung. Garmisch machte über weite Strecken das Spiel und der EVF setzte immer wieder Nadelstiche, wie durch Arkiomaa, der in der 30. Minute an alter Wirkungsstätte zum 0:2 traf. Vor allem im Powerplay ließ der SCR zu viel liegen. Dennoch konnte das Team von Pat Cortina in der 57. Minute durch Gerg zum 1:2 verkürzen. Als der SCR in der Schlussphase alles auf eine Karte setzte und den starken Torwart Boehm für einen weiteren Feldspieler geopfert hatte, schlugen die Gäste erneut durch Zimmer zum 1:3 Endstand zu.

Am Ende war es ein durchaus verdienter Erfolg für die Gäste, die effektiver waren und auf einen sehr starken Benedikt Hötzinger im Tor bauen konnten.

Nach dem 6:4 Sieg in Stuttgart patzt der SCR somit bei seiner Heimspielpremiere. Nach drei Spieltagen steht Füssen auf Platz sieben und der SCR mit zwei absolvierten Partien auf Tabellenplatz neun.

SCR-Neuzugang Robin Veber trafen wir nach dem Spiel zum Kurzinterview. Er konnte sich über ein Tryout beim SCR für einen Vertrag empfehlen. Der 19- jährige kam vom DNL-Team des Krefelder EV ins Werdenfelser Land, wo er sich gut aufgenommen fühlt. Nach einer verletzungsbedingt schweren Vorsaison möchte er nun seinem neuen Team helfen und einer der besten Teamplayer werden.

Robin Veber wurde in Wolfsburg geboren und ist der Sohn von Roman Veber, der zwischen 1999 und 2008 für Wolfsburg, Crimmitschau und Ravensburg spielte. Heute ist Roman Veber Senior übrigens Kioskbetreiber im Stadion von Slovan Bratislava. Der ältere Sohn Roman Veber Junior spielte auch in Deutschland für FASS Berlin und die Eisbären Juniors. Eine echte Hockeyfamile also, die Vebers.

