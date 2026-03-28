Effektive EisbÃ¤ren schocken offensivstarke Starbulls erneut

Rosenheim. (PM Starbulls) Auch im fÃ¼nften Heimspiel dieser DEL2-Saison kÃ¶nnen die Starbulls Rosenheim gegen die EisbÃ¤ren Regensburg nicht gewinnen.

Auch das fÃ¼nfte Spiel der Playoff-Viertelfinalserie zwischen den beiden Teams endet mit einem AuswÃ¤rtssieg. Die gnadenlos effektiven Regensburger gewinnen am Freitagabend vor 4.425 Zuschauern im erneut restlos ausverkauften ROFA-Stadion wie schon am vergangenen Sonntag mit 6:5 â€“ diesmal aber nach regulÃ¤rer Spielzeit. Der Siegtreffer fÃ¤llt in der Schlussphase bei doppelter Ãœberzahl der GÃ¤ste, die in der Serie nun mit 3:2 fÃ¼hren. Die Starbulls mÃ¼ssen am Sonntag in Regensburg gewinnen, um das alles entscheidende siebte Spiel am kommenden Dienstag zu erzwingen.

Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen verÃ¤nderte seine Mannschaft nach dem 7:4-AuswÃ¤rtssieg in Regensburg am Mittwoch erneut. Oskar Autio, Jordan Taupert und C.J. Stretch rotierten auf die TribÃ¼ne, Teemu Pulkkinen und Wyatt Schingoethe rÃ¼ckten ins Line-up. Das Rosenheimer Tor hÃ¼tete Christopher Kolarz.

Die GrÃ¼n-WeiÃŸen prÃ¤sentierten sich von Beginn an offensivstark, dominierten die Anfangsminuten deutlich, doch die GÃ¤ste schlugen mit ihren ersten beiden TorschÃ¼ssen eiskalt zu. Nikola Gajovsky lÃ¶ffelte den Puck mit Schmackes ins linke Kreuzeck (4.), Cory Trivino tat es ihm aus fast identischer Position gleich (5.). Beide Male stÃ¶rte ein Regensburger Forecheck den Rosenheimer Versuch zum Spielaufbau.

Die Starbulls blieben aber am DrÃ¼cker und belohnten sich. Lewis Zerter-Gossage fÃ¤lschte einen Schuss von Lukas Laub von der Bande mit dem SchlÃ¤ger unhaltbar zum 1:2- Anschlusstreffer ab (10.). Scott Feser scheiterte bei einem Unterzahl-Konter frei auf das Regensburger Tor zusteuernd an Keeper Jonas Neffin (15.). Shane Hanna hÃ¤mmerte den Puck von der blauen Linie zum 2:2-Ausgleichstreffer mit Innenpfosten-Kontakt ins Netz (18.). Bei zwei Rosenheim Ãœberzahlspielen zuvor lief die Scheibe gut, klare AbschlÃ¼sse aber fehlten. Auf GÃ¤steseite blieb ein Powerplay ungenutzt.

Beim dritten Rosenheimer Powerplay zu Beginn des zweiten Spielabschnitts hatten die EisbÃ¤ren zunÃ¤chst GlÃ¼ck, dass Schingoethe nur das Lattenkreuz traf. Aber der Rosenheimer Ãœberzahldruck blieb hoch und Lewis Zerter-Gossage versenkte schlieÃŸlich den Rebound seines eigenen Schusses, der an Pascal Zerressens Schlittschuh abgeprallt war, zum verdienten 3:2 fÃ¼r die GrÃ¼n-WeiÃŸen (25.).

Die erste â€“ und einzige â€“ Rosenheimer FÃ¼hrung der Partie hielt nur 16 Sekunden. Die grÃ¼n-weiÃŸe Defensive packte erneut nicht effektiv zu und Donat Peter traf Ã¼ber die Fanghand von Torwart Kolarz in den rechten Torwinkel zum 3:3. Drei Minuten spÃ¤ter fÃ¤lschte Bryce Kindopp einen Schuss von Sean Giles unhaltbar zum 3:4 ab (28.) â€“ mit ganzen acht TorschÃ¼ssen zu diesem Zeitpunkt waren die gnadenlos effektiven GÃ¤ste vier Mal erfolgreich!

Die Starbulls aber machten unbeirrt weiter, hatten in Unterzahl durch Zerter-Gossage (30.), in Ãœberzahl durch Fabian Dietz, Schingoethe und Pulkkinen (32.) und bei mehreren Zwei-gegen-Eins-Situationen jede Menge GroÃŸchancen. Gegen Drittelende schnÃ¼rten sie die GÃ¤ste von der Donau auch bei gleicher Spieleranzahl auf dem Eis ein und schlieÃŸlich war es Lukas Laub, der nach einem abgeprallten Schuss von Shane Hanna zum 4:4 abstaubte â€“ drei Sekunden vor der Sirene zur zweiten Pause.

Der Rosenheimer Drive der Schlussphase des zweiten Spielabschnitts war im Schlussdrittel zunÃ¤chst weg â€“ die EffektivitÃ¤t der GÃ¤ste hingegen weiterhin da. Jeremy Bracco traf bei einem Regensburger Ãœberzahlangriff gegen zu hoch verteidigende Starbulls aus zentraler Position ins rechte obere Eck und stellte auf 4:5 (45.). Es folgte die einzige Phase der Partie, in denen die EisbÃ¤ren Vorteile hatten. Cory Trivino und Donat Peter vergaben Chancen zum 4:6, ehe sich den Hausherren wieder ein Ãœberzahlspiel bot. Diesmal sah es nicht nur gut aus, sondern war auch erfolgreich. Teemu Pulkkinen erkannte, dass Torwart Neffin seinen SchlÃ¤ger verloren hatte und nagelte den Puck zum 5:5 in die Maschen (52.).

Luigi Calce vergab eine Minute spÃ¤ter die GroÃŸchance zur Rosenheimer FÃ¼hrung, danach blieb ein letztes Powerplay der Starbulls ohne gefÃ¤hrliche AbschlÃ¼sse â€“ und dann wurde es aus grÃ¼n-weiÃŸer Sicht bitter: Pulkkinen und Hanna wurden hintereinander auf die Strafbank geschickt und Regensburg nutzte die doppelte Ãœberzahlsituation eiskalt aus. Bryce Kindopp traf per Direktabnahme aus dem linken Bullykreis zum 5:6 (57.). Rosenheims BemÃ¼hungen, mit sechs Feldspielern und ohne Torwart noch zum Ausgleich zu kommen, blieben erfolglos.

Am Sonntag in Regenburg (17 Uhr, LiveÃ¼bertragung bei www.sporteurope.tv) mÃ¼ssen die Starbulls nun zum dritten Mal in Folge auswÃ¤rts gewinnen, um den Einzug der EisbÃ¤ren ins Halbfinale und das eigene Saisonende zu verhindern und den â€žShowdownâ€œ am Dienstag im ROFA-Stadion zu erzwingen.

Bereits fÃ¼r das Playoff-Halbfinale qualifiziert hat sich Hauptrunden-Primus Krefeld Pinguine (4:0-Sweep gegen den EV Landshut). In den Viertelfinalserien zwischen den Kassel Huskies und den Lausitzer FÃ¼chsen und zwischen den Ravensburg Towerstars und den Bietigheim Steelers steht es nach fÃ¼nf Spielen jeweils 3:2. Auch hier fallen die Entscheidungen am Sonntag oder am Dienstag. Die Vorschlussrunden starten am GrÃ¼ndonnerstag.

In der zweiten Playdown-Runde stehen sich die Blue Devils Weiden und der ESV Kaufbeuren gegenÃ¼ber. Der Sieger der Serie â€“ Kaufbeuren benÃ¶tigt vier Siege, Weiden nur deren drei â€“ spielt auch in der kommenden Saison in der zweithÃ¶chsten deutschen Eishockey-Spielklasse, der Verlierer ist sportlicher Absteiger in die Oberliga. Das erste Spiel entschied Weiden mit 3:2 fÃ¼r sich. Bad Nauheim und Freiburg kÃ¶nnen nach ihren Playdown-Erstrundenerfolgen bereits fÃ¼r ein weiteres Jahr DEL2 planen.