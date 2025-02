Edwin Tropmann ist U21-FÃ¶rderspieler des Monats Januar

Neuss. (PM DEL2) Die DEL2 zeichnet erneut einen herausragenden Nachwuchsspieler aus: Edwin Tropmann vom EC Bad Nauheim wurde zum U21-Förderspieler des Monats Januar gewählt.

Der Verteidiger beeindruckte mit konstant starken Leistungen und hoher Spielintelligenz.

Nach einer überzeugenden U20-Weltmeisterschaft führte Tropmann seine starke Entwicklung in der DEL2 fort. Mit einer durchschnittlichen Eiszeit von 20:39 Minuten spielte er eine wichtige Rolle im Team des EC Bad Nauheim. Besonders bemerkenswert ist sein Einsatz in den Special Teams: Über 13 Minuten verbrachte er im Powerplay und über 5 Minuten in Unterzahl auf dem Eis. Zudem steuerte er im Januar drei Assists bei.

DEL2-Standort- und Talententwickler Markus Gleich lobt die Entwicklung des Youngsters: „Edwin seine Entwicklung steigert sich schon das ganze Jahr über. Auch im Januar hat er sehr viel Eiszeit in den Top-Reihen und in den Special Teams erhalten und übernimmt Verantwortung. Sein Spiel ist für sein noch junges Alter sehr konstant und man sieht ihm sichtlich an, wie er mit seinen Aufgaben wächst. Auch bei der U20-WM hat er als Kapitän seine Mannschaft geführt und seine Leaderqualitäten unter Beweis gestellt.“

Auch sein Trainer in Bad Nauheim, Mike Pellegrims, zeigt sich von seinem Schützling beeindruckt: „Eddy ist ein sehr wissbegieriger und motivierter Spieler, der mit jedem Training besser werden will. Mit seiner Einstellung und seinem Auftreten ist er auch ein Vorbild für andere junge Spieler. Er ist sehr bodenständig. Wir freuen uns, Eddy bei uns im Kader zu haben.“

Die Wahl zum U21-Förderspieler des Monats war erneut keine leichte Entscheidung, da sich viele talentierte Nachwuchsspieler in den Vordergrund gespielt haben. Die beeindruckenden Januar-Statistiken untermauern die Qualität der jungen Akteure in der DEL2: Insgesamt 2977 Spielminuten, 17 Tore, 42 Assists und 59 Punkte wurden von den U21-Förderspielern gesammelt – alles Bestwerte in dieser Saison!

