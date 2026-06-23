Edmonton Oilers: Mike Babcock macht´s und wird neuer Headcoach von Leon Draisaitl / D.J. Smith wird Associate Coach

Edmonton, AB. (PM Oilers) Die Edmonton Oilers gaben heute bekannt, dass Mike Babcock als 19. Cheftrainer in der Geschichte des Clubs verpflichtet wurde.

Der 63-jährige Babcock bringt eine Bilanz von 700 Siegen, 418 Niederlagen und 183 Unentschieden/Niederlagen nach Verlängerung (700-418-183) aus Teilen von 17 NHL-Spielzeiten und 1.301 Spielen mit nach Edmonton. Mit einer Bilanz von 90-74 aus weiteren 164 Spielen in 14 Play-off-Serien belegt er in der ewigen Rangliste der Trainer mit den meisten Siegen den zehnten Platz.

Der in Manitouwadge (Ontario) geborene und in Saskatoon aufgewachsene Babcock ist der einzige Trainer in der Geschichte des Eishockeys, der Mannschaften sowohl zum Gewinn des Stanley Cups als auch zu Olympia-Gold, einem IIHF-Weltmeistertitel und dem Sieg beim World Cup of Hockey geführt hat.

Nachdem er zwei Spielzeiten lang das AHL-Farmteam in Cincinnati betreut hatte, begann er 2002 seine NHL-Trainerkarriere bei den Mighty Ducks of Anaheim. Er führte die Ducks in der regulären Saison zu einer Bilanz von 40-27-15 und erreichte in den Play-offs eine Bilanz von 15-6, womit er den Titel in der Western Conference sowie den Einzug ins Stanley-Cup-Finale sicherte.

Nach zwei Spielzeiten in Anaheim wechselte Babcock 2005 zu den Detroit Red Wings. Er begann seine zehnjährige Amtszeit in der „Motor City“ mit vier aufeinanderfolgenden Titeln in der Central Division sowie dem Gewinn des Stanley Cups im Jahr 2008. Über einen Zeitraum von zehn Spielzeiten führte er die Organisation zu einer Bilanz von 458-223-105, darunter fünf erste Plätze in der Central Division, zwei Teilnahmen am Stanley-Cup-Finale und acht Spielzeiten mit mindestens 100 Punkten.

Der Absolvent der McGill University und dreimalige Kandidat für den Jack Adams Award verließ Detroit 2015 in Richtung Toronto. Dort trainierte er die Maple Leafs über Teile von fünf Spielzeiten hinweg und erzielte in 351 Spielen eine Bilanz von 173-133-45. Neben seiner Tätigkeit als NHL-Trainer führte Babcock das kanadische Olympiateam zweimal (2010, 2014) zum Goldmedaillengewinn und hatte zuvor bereits 2004 mit der kanadischen Mannschaft bei der IIHF-Weltmeisterschaft Gold geholt. Zudem führte er Kanada beim World Cup of Hockey 2016 zum Titel.

Oilers verpflichten D.J. Smith als Associate Coach

Die Edmonton Oilers gaben heute bekannt, dass D.J. Smith zum Associate Coach unter Mike Babcock ernannt wurde.

Der 49-jährige Smith war zuletzt als Interimstrainer der Los Angeles Kings tätig und erzielte vom 1. März bis zum Ende der regulären Saison 2025/26 eine Bilanz von 11-6-6. Ursprünglich war er im Februar 2024 als Assistenztrainer zum Verein gestoßen.

Smith, gebürtig aus Windsor (Ontario), begann seine NHL-Trainerkarriere 2015 in Toronto als Assistent unter Mike Babcock, dem neu ernannten Cheftrainer der Oilers. Nach vier Spielzeiten bei den Maple Leafs wurde Smith im Mai 2019 zum Cheftrainer der Ottawa Senators ernannt.

Während seiner Zeit bei den Senators – verteilt auf fünf Spielzeiten und 317 Spiele an der Bande – erreichte er eine Bilanz von 131-154-32. Mit seinen 131 Siegen belegt er den zweiten Platz in der ewigen Rangliste der Cheftrainer der Senators.

Seine Trainerlaufbahn begann Smith mit einer Rückkehr zu seinen Wurzeln im Junioreneishockey; 2005 schloss er sich dem Trainerstab der Windsor Spitfires an. Nach acht Spielzeiten und zwei Memorial-Cup-Siegen übernahm er 2012 das Traineramt bei den Oshawa Generals und führte den Club 2015 zum OHL-Titel sowie zu einem souveränen Sieg beim Memorial Cup.

Als Spieler im Juniorenbereich in seiner Heimatstadt Windsor aktiv, wurde Smith im NHL Draft 1995 an insgesamt 41. Stelle ausgewählt. Nachdem er zunächst von den New York Islanders gedraftet worden war, wurde er im März 1996 gemeinsam mit Wendell Clark und Mathieu Schneider nach Toronto transferiert. Als Verteidiger absolvierte er später 45 NHL-Spiele für Toronto und die Colorado Avalanche. Zudem bestritt Smith über neun Spielzeiten hinweg 393 AHL-Partien für St. John’s und Hershey, wobei er 23 Tore und 92 Assists erzielte.

Mike Babcocks Karriere als Coach

Source: Mike Babcock @ Elite Prospects

296 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro