Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Edmonton Oilers geben Details zum Rookie Camp 2025 mit David Lewandowski und Josh Samanski bekannt
! +NHL

Edmonton Oilers geben Details zum Rookie Camp 2025 mit David Lewandowski und Josh Samanski bekannt

9. September 20251 Mins read695
Share
Joshua Samanski im Trikot von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
Share

Edmonton, AB. (PM Oilers) Die Edmonton Oilers haben Details zum Rookie Camp 2025 bekannt gegeben, darunter Kaderinformationen und Spieltermine gegen die Calgary Flames.

Das Rookie Camp der Oilers beginnt am Mittwoch, den 10. September, mit der Anmeldung der Spieler zu den medizinischen Untersuchungen und Fitnesstests im Rogers Place.

Edmontons Rookie-Kader umfasst 25 Spieler (14 Stürmer, sieben Verteidiger und vier Torhüter).

Zu den diesjährigen Rookie-Hoffnungsträgern gehören Stürmer Isaac Howard, der im Juli von den Tampa Bay Lightning verpflichtet wurde, sowie die NHL-Draft-Auswahlen 2025 Tommy Lafreniere und David Lewandowski. Weitere namhafte Spieler sind Verteidiger Beau Akey sowie die Stürmer Matt Savoie und Quinn Hutson.

Unter der Leitung des Trainerteams der Bakersfield Condors betreten die Spieler am Donnerstag, den 11. September, um 9:30 Uhr das Eis, bevor sie am Freitag, den 12. September, um 19:00 Uhr im Rogers Place gegen die Calgary Flames ihren ersten Testspieleinasatz bekommen.

Nach einem weiteren Training am Samstag, den 13. September, reisen die Oilers-Neulinge am Sonntag, den 14. September, um 16:00 Uhr Richtung Süden, um gegen die Flames anzutreten. Das Camp endet mit einem letzten Training am Montag, den 15. September.

Neben David Lewandowski (18) gehört auch Josh Samanski (23) zu den Teilnehmern.

2261
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Bayernligaerfahrener Stürmer wechselt in den Münchner Westen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Düsseldorfer EGTransfermarkt GER

Paukenschlag in Düsseldorf: Ryan Olsen freigestellt! – DEG verpflichtet Joel Hofmann fest

Düsseldorf. (PM DEG / EM) Die Düsseldorfer EG hat Stürmer Joel Hofmann...

By10. September 2025
! +Augsburger Panther

Augsburger Panther haben einen neuen Captain, zwei Neuzugänge gehören zu den Assistenten

Augsburg. (PM AEV) Die Augsburger Panther haben einen neuen Kapitän, Max Renner...

By10. September 2025
! +Dresdner EislöwenEisbären Berlin

Dresdens Postel sieht „saubere Watschen“ in Berlin, Eisbär Tiffels zaubert mit dem Fuß und ist „intern nicht ganz so zufrieden“

Berlin. (PM MagentaSport / PM Eisbären / PM Eislöwen) Munteres Torspektakel vor...

By10. September 2025
! +DELHintergrund / Interviews

DEL Saisonstart: Berlin Topfavorit, Eakins mit Adlern unter Druck, „smartes“ Dresden „euphorisiert“, Draisaitl setzt auf die Haie und Mo Müller ein Denkmal

Bonn. (PM MagentaSport) Es geht endlich wieder richtig los: Die Penny DEL...

By9. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten