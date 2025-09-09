Edmonton Oilers geben Details zum Rookie Camp 2025 mit David Lewandowski und Josh Samanski bekannt

Edmonton, AB. (PM Oilers) Die Edmonton Oilers haben Details zum Rookie Camp 2025 bekannt gegeben, darunter Kaderinformationen und Spieltermine gegen die Calgary Flames.

Das Rookie Camp der Oilers beginnt am Mittwoch, den 10. September, mit der Anmeldung der Spieler zu den medizinischen Untersuchungen und Fitnesstests im Rogers Place.

Edmontons Rookie-Kader umfasst 25 Spieler (14 Stürmer, sieben Verteidiger und vier Torhüter).

Zu den diesjährigen Rookie-Hoffnungsträgern gehören Stürmer Isaac Howard, der im Juli von den Tampa Bay Lightning verpflichtet wurde, sowie die NHL-Draft-Auswahlen 2025 Tommy Lafreniere und David Lewandowski. Weitere namhafte Spieler sind Verteidiger Beau Akey sowie die Stürmer Matt Savoie und Quinn Hutson.

Unter der Leitung des Trainerteams der Bakersfield Condors betreten die Spieler am Donnerstag, den 11. September, um 9:30 Uhr das Eis, bevor sie am Freitag, den 12. September, um 19:00 Uhr im Rogers Place gegen die Calgary Flames ihren ersten Testspieleinasatz bekommen.

Nach einem weiteren Training am Samstag, den 13. September, reisen die Oilers-Neulinge am Sonntag, den 14. September, um 16:00 Uhr Richtung Süden, um gegen die Flames anzutreten. Das Camp endet mit einem letzten Training am Montag, den 15. September.

Neben David Lewandowski (18) gehört auch Josh Samanski (23) zu den Teilnehmern.