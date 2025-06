Edeltechniker wechselt nach Wien

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verstärken ihre Offensive mit dem Kanadier Carter Souch.

Der 23-jährige, technisch beschlagene und eisläuferisch herausragende Kanadier verbrachte die vergangene Saison in Schweden bei Södertälje SK. Dort verbuchte Souch in 26 Grunddurchgangsspielen 25 Punkte (9 Tore + 16 Assists), ehe ein Knöchelbruch den Linksschützen außer Gefecht setzte. Souchs Vertrag ist für die kommende Saison der win2day ICE Hockey League gültig.

Carter Souch erblickte am 28. Oktober 2001 im kanadischen Edmonton, Alberta das Licht der Welt. Der Angreifer spielte auf höchstem Juniorenniveau in der Western Hockey League für die Edmonton Oil Kings. Für das Team aus seiner Heimatstadt absolvierte der Linksschütze zwischen 2017 und 2022 insgesamt 292 Pflichtspiele. In diesen markierte Souch 217 Punkte (74 Tore + 143 Assists). Highlight seiner WHL-Karriere war die Saison 2021/22, seine letzte Spielzeit in der kanadischen Juniorenliga. Souch verzeichnete in 87 Saisonspielen insgesamt 92 Punkte (34 Tore + 58 Assists) und sicherte sich mit seinem Team den Meistertitel der WHL.

Seine Profikarriere startete der Kanadier in der Saison 2022/23 in der ECHL bei den Greenville Swamp Rabbits. In seiner ersten Profisaison verzeichnete der Angreifer in 67 Spielen eine Punktausbeute von 31 Zählern (11 Tore + 20 Assists). In der darauffolgenden Spielzeit folgte der endgültige Durchbruch für Souch. Mit 60 Punkten (26 Tore + 34 Assists) im Grunddurchgang war der Angreifer Topscorer der Swamp Rabbits. Souch ist nach Charlie Dodero, Matt Prapavessis, Evan Jasper, Matt Bradley, Max Zimmer, Ben Finkelstein und Brett Kemp der achte Spieler, der in Diensten der Swamp Rabbits und der Capitals stand. Souchs Ausbeute im Grunddurchgang der Saison 2023/24 übertrifft alle punktbesten Grunddurchgänge seiner Vorgänger, die für Greenville und Wien aufs Eis gingen. Für die vergangene Spielzeit wechselte der Kanadier zum schwedischen Zweitligisten Södertälje SK. In der HockeyAllsvenskan schloss der Angreifer nahtlos an seine starken Leistungen in Greenville an. Souch verzeichnete in 26 Grunddurchgangsspielen 25 Punkte (9 Tore + 16 Assists), ehe ein Knöchelbruch nur noch das Mitwirken in vier Playoff-Spielen möglich machte. Dennoch hinterließ der Linksschütze bleibenden Eindruck beim SSK. Souch verzeichnete einen Points/60-Wert von 3,67, der neunthöchste Wert der gesamten Liga. Mit seinen 23 Jahren ist der Kanadier der zweitjüngste Spieler, der es in die Top 10 dieser Statistik schaffte.

Statement Carter Souch „Ich freue mich sehr über mein Engagement bei den Vienna Capitals. Im Vorfeld habe ich über die Organisation und die Art, wie die Spieler in Wien behandelt werden, nur Gutes gehört. Die Capitals bieten mir die Möglichkeit, in einer guten Liga zu spielen. In einer der lebenswertesten Städte der Welt leben zu dürfen, ist dabei ein großer Bonus. Vor meiner Verletzung habe ich in der Vorsaison wirklich gutes Eishockey gespielt. Ich bin wieder zu 100 Prozent fit und denke, dass ich gestärkt daraus hervorgegangen bin, auch mental. Ich bin noch relativ jung und denke, dass ich von Coach Gerry Fleming viel lernen kann. Meine Vorfreude auf die kommende Saison ist bereits sehr groß.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Carter war vor seiner Verletzung einer der besten Spieler der HockeyAllsvenskan. Er ist ein dynamischer Angreifer, der das Spiel mit seinem Speed und seinem Hockey-IQ prägen kann. Darüber hinaus ist er überaus technisch beschlagen und kann uns in allen Phasen des Spiels helfen. Sein Skill-Set wird unserer Offensive weitere Variabilität verleihen. Wir haben mit Carter einen aufstrebenden jungen Import-Spieler gefunden, der mit seinen 23 Jahren noch nicht am Zenit angelangt ist.“

Steckbrief Carter Souch

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 28.10.2001

Alter: 23 Jahre

Größe: 178 cm

Gewicht: 75 kg

Schusshand: links

Nationalität: Kanada

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV