Edeltechniker Havlicek geht in Sonthofen weiter auf Punktejagd

Sonthofen. (PM ERC) Gute Nachrichten für alle Fans der Schwarz-Gelben: Ondrej Havlicek wird auch in der am 20. Oktober beginnenden Landesliga-Saison wieder für den Oberallgäuer Traditionsverein aufs Eis gehen.

Damit stehen aktuell 20 Spieler auf dem Mannschaftsbogen. Wer Havliceks Wert für den ERC erkennen möchte, braucht nur einen Blick auf die Statistik werfen.

Kein Spieler bei den Schwarz-Gelben hat in der vergangenen Saison im Durchschnitt pro Partie mehr Punkte erzielt als Ondrej Havlicek: 2,14 Punkte (Tore plus Assists) hat der 33-jährige Tscheche in insgesamt 25 Partien der Hauptrunde und den Playoffs eingefahren und führt dieses Ranking noch vor dem nach Kempten abgewanderten David Mische (1,9) und Spielertrainer Vladimir Kames (1,87) an.

Die Vertragsverlängerung mit dem robusten Angreifer ist für das Offensiv- und Kreativspiel der Sonthofer ein elementarer Baustein. Seine Spielübersicht, sein feines Händchen und sein präziser Schuss sind in der Liga gefürchtet. Führt Havlicek den Puck am Schläger, sind die Abwehrreihen der Gegner in Alarmbereitschaft. Gerade im Überzahlspiel kann der technisch versierte Stürmer seine Qualitäten voll zur Geltung bringen.

So treffsicher der in Varnsdorf nahe der deutschen Grenze geborene Edeltechniker ist, den Erfolg der Mannschaft setzt er über alles. Havlicek geht in seine nunmehr sechste Spielzeit im Dress des ERC und wird Fans und Verantwortlichen in der kommenden Landesliga-Spielzeit sicher wieder viel Freude bereiten.

Der Kader des ERC Sonthofen für die kommende Saison sieht aktuell wie folgt aus:

Tor: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Defensive: Robin Berger, Aaron Grillinger, Filip Krzak (neu), Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Offensive: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Valentin Köcheler, Dustin Ottenbreit, Dan Przybyla, Matyas Stransky, Justin Weber (neu), Philipp Zeiske (neu)

Trainer: Helmut Wahl

Die Kaderplanungen beim ERC Sonthofen laufen weiter. In den kommenden Tagen wird der Verein über weitere Personalentscheidungen informieren.