ECP testet zweimal auf eigenem Eis

Pfaffenhofen. (oex) Nach einem Trainingslager in Berchtesgaden und einer ersten anstrengenden Woche auf heimischem Eis mit zum Teil zwei Einheiten am Tag, stehen für den EC Pfaffenhofen nun die ersten Testspiele an.

Dabei kommt es am Wochenende gleich zu zwei Auftritten in der Stadtwerke-Arena. Am Freitag (20 Uhr) ist zunächst Ligakonkurrent EV Dingolfing zu Gast und am Sonntag (17:30 Uhr) folgt dann Landesligist EV Pegnitz.

Für die Pfaffenhofener, die durch den Aufstieg der Erding Gladiators weiterhin in der Bayernliga an den Start gehen können, beginnt die neue Spielzeit allerdings bereits mit einem herben Nackenschlag. Jakub Vrana, einer der Schlüsselspieler im Team, hat sich noch im Sommertraining so schwer verletzt, wie sich jetzt herausgestellt hat, dass er voraussichtlich operiert werden muss und damit lange ausfallen wird. Wie diese große Lücke geschlossen werden kann, werden sich die ECP-Verantwortlichen nun Gedanken machen müssen. Neben ihm könnten am Wochenende auch noch einige andere Spieler fehlen, die leicht erkrankt waren und nur dann zum Einsatz kommen werden, wenn sie wieder vollkommen fit sind. Am Freitag wird auch das neue Trainerduo Markus Muhr/Markus Welz aus beruflichen Gründen noch nicht an der Bande stehen. Sie werden durch den letztjährigen Co-Trainer Michael Pfab und dem Trainer der zweiten Mannschaft Carsten Gräber vertreten. So werden die beiden Auftaktspiele wohl noch keine großen Erkenntnisse bringen, sondern eher dazu dienen, nach den ersten beiden harten Trainingswochen wieder in den Wettkampfmodus zu finden. Die Ergebnisse dürften da eher zweitrangig sein. Mit Dingolfing bekommt man es mit einem Gegner zu tun, der als klares Ziel die direkte Play-Off-Qualifikation, also einen Platz unter den ersten Sechs ausgegeben hat. Und die Kaderzusammenstellung unterstreicht dieses Vorhaben. Mit zwei neuen Nordamerikanern, sechs Neuzugängen aus der Oberliga und zuletzt als Königstransfer dem Deutsch-Tschechen David Zucker aus der DEL2 vom EV Landshut gehört der EVD zu jenen Vereinen in der Liga, die enorm aufgerüstet haben. Ebenso ambitioniert wie Dingolfing ist eine Spielklasse darunter der EV Pegnitz. Letztes Jahr im Play-Off-Halbfinale knapp am späteren Meister und Aufsteiger Burgau gescheitert, gehören die Oberfranken auch heuer zum Kreis der Titelanwärter. Im nur punktuell veränderten Kader stechen zwei Akteure besonders heraus. Die beiden Tschechen Roman Navarra und Ales Furch sammelten in rund 30 Spielen jeweils über 100 Skorerpunkte und zählen damit zu den herausragenden Spielern der Landesliga.

„Interessante Option für die Offensive“

ECP verpflichtet mit Adam Hilser einen weiteren Stürmer – und freut sich über den Verbleib von David Felsöci

Der EC Pfaffenhofen kann einen weiteren Neuzugang vermelden. Mit Adam Hilser erhalten die Pfaffenhofener Verstärkung aus Tschechien.

Der 25jährige aus Novy Jicin stammende Stürmer verfügt neben der tschechischen auch über die deutsche Staatsbürgerschaft und fällt damit nicht unter die Kontingentregelung, nach der in der Bayernliga nur drei Spieler ohne deutsche Staatsangehörigkeit eingesetzt werden dürfen. Nach seinem letzten Juniorenjahr bei VHK Vsetin, wo ihm in 34 Spielen immerhin 63 Skorerpunkte gelangen, kehrte er zu seinem Heimatverein HK Novy Jicin zurück, für den er in der Folge 121 Partien in der 3. Liga Tschechiens absolvierte. Allerdings lag da bereits sein Hauptaugenmerk auf seinem Studium. Eishockey spielte er deshalb letzte Spielzeit auch eher nebenbei beim HC Roznov in der 4. Liga. Nach Abschluss seines Studiums rückt Eishockey für ihn nun wieder etwas mehr in den Vordergrund. „Ich hoffe, er kann uns weiterhelfen. Auf jeden Fall ergibt sich durch ihn eine zusätzliche interessante Option für die Offensive,“ freut sich Eishockey-Abteilungsleiter Robert Huber auf den Neuzugang. Eine feste Größe ist dort seit Jahren schon David Felsöci. Mit Ausnahme einer Saison in der Oberliga beim EV Regensburg, gehört der 29jährige seit 2016 zum festen Stamm beim ECP. Dabei war lange nicht klar, ob er aus privaten Gründen seine Karriere würde fortsetzen können. Desto mehr freuen sich die ECP-Verantwortlichen, dass er wieder mit dabei sein kann.

Viele im Umfeld sehen in ihm einen absoluten Leistungsträger im Team. Der letztjährige Trainer Stefan Teufel bezeichnete ihn gar als seinen wichtigsten Mittelstürmer und sah in seinem verletzungsbedingten Saisonende während der Play-Down-Runde gegen Schongau sogar eine der Hauptursachen für den späteren sportlichen Abstieg. Neben Felsöci bleiben auch Edgard Fichtenau und Anton Münzhuber dem Team erhalten. Nach seiner Juniorenzeit beim ERCI kam der 21jährige Fichtenau letzte Saison nach Pfaffenhofen, wo er seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte. An ihm schätzen seine Trainer seine Vielseitigkeit. Einsetzbar in Abwehr wie im Sturm, erledigt er seine Aufgaben immer sehr zuverlässig. In seine vierte Saison beim ECP geht dagegen Anton Münzhuber. Der 29jährige Verteidiger, ausgebildet ebenfalls beim ERCI, verbrachte davor während seines Studiums in Freising einige Jahre beim dortigen Landesligisten.

Einen schmerzhaften Abgang muss der ECP allerdings auch verkraften. Leonard Mössinger wechselt zum Oberligisten EHF Passau. Erst letzte Saison aus Hannover an die Ilm gekommen, überzeugte der 21jährige von Beginn an und kam letztendlich auf 43 Skorerpunkte in 46 Spielen. Beim ECP hat man natürlich großes Verständnis, dass er versucht, nochmals in der Oberliga Fuß zu fassen. Allerdings stehen ihm in Pfaffenhofen, wie Huber betont „ immer alle Türe offen“, sodass irgendwann eine Rückkehr keineswegs ausgeschlossen ist.