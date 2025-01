ECP stellt sich breiter auf – Nils Münzberg und Janis Hübner kommen

Pfaffenhofen. (oex) Der EC Pfaffenhofen hat auf seine dünne Personaldecke reagiert und sich mit zwei Neuzugängen breiter aufgestellt.

Sowohl Nils Münzberg als auch Janis Hübner werden in den Spielen am Freitag (20 Uhr) zuhause gegen den ERSC Amberg und am Sonntag (18 Uhr) beim HC Landsberg bereits mit von der Partie sein. Für das Team von Stefan Teufel geht es in beiden Begegnungen in erster Linie darum, rechtzeitig vor Beginn der Abstiegsrunde wieder in die Spur zurückzufinden, nachdem seit Weihnachten trotz überwiegend ansprechender Leistungen die Erfolgserlebnisse ausgeblieben sind.

Damit sich diese wieder einstellen, sollen ab sofort die beiden Neuen mithelfen. Mit den Verpflichtungen reagiert der ECP nicht nur auf den Ausfall von Alex Eckl, der aufgrund seiner bei einem Arbeitsunfall erlittenen schweren Verletzung diese Saison wohl nicht mehr ins Geschehen eingreifen kann, sondern verfolgt auch weiterhin seine Linie, vornehmlich auf junge Spieler zu setzen.

Sowohl der 23jährige Nils Münzberg als auch der 21jährige Janis Hübner passen genau in dieses Anforderungsprofil. Der gebürtige Erfurter Münzberg durchlief den Nachwuchs in Erfurt und Dresden, verbrachte anschließend ein Jahr in Kanada, sammelte dann in 74 Spielen Oberligaerfahrung in seiner Heimatstadt, bevor er die letzten beiden Spielzeiten in Schweinfurt verbrachte. Nach einer Verletzung in der Vorbereitung verließ er die Unterfranken und war seitdem ohne Verein. Jetzt zog es den Stürmer in den Süden und nachdem er schon mehrmals mittrainiert hatte, hat er sich nun dem ECP angeschlossen, wo er die Nummer 12 erhalten wird. Eine Berufsausbildung und der damit verbundene Umzug nach München war der Grund, warum Janis Hübner seinen Vertrag beim Oberligisten Icefighters Leipzig aufgelöst hat, dessen Trikot er in 75 Spielen getragen hat. Der in Langenhagen bei Hannover geborene 21jährige, der sowohl in der Abwehr wie im Angriff eingesetzt werden kann, wurde zunächst in Hannover und Iserlohn ausgebildet, verbrachte dann wie Münzberg ein Jahr in einer kanadischen Juniorenliga und erhielt anschließend noch zwei Jahre Feinschliff in der Red Bull Akademie in Salzburg, bevor er nach Leipzig kam. Auf die Frage nach dem Grund für seinen Wechsel zum ECP antwortete er: „Pfaffenhofen waren die ersten, die sich bei mir gemeldet haben, als bekannt wurde, dass ich Leipzig verlasse. Außerdem kenne ich den Oli (Eckl) sehr gut. Mit ihm war ich schon in Salzburg und in Leipzig in einer Mannschaft. Von daher passt das sehr gut für mich.“

Beim ECP wird der1,84 m große und 90 kg schwere Allrounder mit der Nummer 22 auflaufen. Coach Stefan Teufel ist froh, mit den beiden Neuzugängen wieder etwas mehr Alternativen zur Verfügung zu haben, nachdem er zuletzt kaum drei komplette Blöcke aufbieten konnte und dabei sogar noch auf angeschlagene Spieler zurückgreifen musste. Gegen Amberg dürften dann auch David Felsöci, der letzte Woche Vater geworden ist, und Kareem Hätinen wieder zurückkehren. Dennoch schließt Abteilungsleiter Robert Huber weitere Neuzugänge nicht aus.

