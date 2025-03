ECP legt im Play-Down-Finale vor

Pfaffenhofen. (oex) Der EC Pfaffenhofen ist mit einem Erfolg in die finale Play-Down-Runde gestartet. Vor rund 320 Zuschauern besiegten die Pfaffenhofener den ESV Buchloe in der heimischen Stadtwerke-Arena mit 4:3 (1:2; 1:1; 1:0; 1:0) nach Verlängerung und führen damit in der maximal über sieben Spiele gehenden Serie mit 1:0.

Wie im Vorfeld bereits erwartet, war es eine enge und hart umkämpfte Partie, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten.

Buchloe hatte sich, genau wie Schongau in der Runde zuvor, für den Kampf um den Klassenerhalt, zusätzliche Routine ins Team geholt. Mit Markus Vaitl und Lukas Brückner wurden zwei Spieler reaktiviert, die ihre Karriere eigentlich schon beendet hatten, nun aber mit ihrer Erfahrung aus der DEL 2 und Oberliga mithelfen sollen, den Abstieg zu vermeiden. Beim ECP dagegen ruhen die Hoffnungen vor allem auf die Rückkehr von Christoph Eckl und Liam Hätinen, die wegen ihrer Sperren gegen Schongau noch gefehlt hatten. Allerdings schmerzt der verletzungsbedingte Ausfall von David Felsöci, neben ihm war auch Edgard Fichtenau nicht dabei. Dennoch erwischten die Gastgeber einen Auftakt nach Maß. Ganze 53 Sekunden waren gespielt, als Oliver Eckl nach einer schönen Kombination über Jan Tlacil und Jakub Vrana zur Führung traf. Danach hatten die Gäste Mühe, sich der schwungvollen Angriffe des ECP zu erwehren, der in den ersten Spielminuten eine ganze Anzahl von Großchancen zu verzeichnen hatte. Die besten davon hatten Tlacil und Oliver Eckl als sie alleine auf ESV-Keeper Dominic Guran zuliefen, ihn aber nicht überwinden konnten. Jedenfalls hätten sich die Gäste nicht beschweren können, wenn sie da deutlicher in Rückstand geraten wären. So musste es für die Hausherren wie eine kalte Dusche gewirkt haben, als es nach acht Minuten plötzlich 1:1 stand. Nach einem Fehlpass in der Abwehr ließ sich Routinier Vaitl diese Möglichkeit nicht entgehen. Danach war die Pfaffenhofener Dominanz beendet, das Spiel jetzt ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Doch wie Guran war auch Jonathan Kornreder ein sicherer Rückhalt seiner Mannschaft. Machtlos war er aber beim Führungstreffer der Gäste ganze neun Sekunden vor der Pausensirene. Nachdem die Gastgeber zuvor ihre erste Überzahlmöglichkeit nicht nutzen konnten, machten es die Pirates gleich anschließend besser. Einen Schuss von Michal Petrak fälschte Alexander Krafczyk unhaltbar ab.

Auch nach dem Wechsel waren die Gäste die etwas aktivere Mannschaft, die auch die erst gute Möglichkeit besaßen, die jedoch von Kornreder pariert wurde. Fast im Gegenzug fiel dann der Ausgleich, als Vrana einen schnellen Konter erfolgreich abschloss. Doch nach 30 Spielminuten mussten die Gastgeber erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Wieder war es ein abgefälschter Schuss, den Jonas Mikulic ins Tor lenkte. Kurz vor der Pause dann Glück für den ECP, als die Querlatte das 2:4 verhinderte. So blieb die Partie weiter spannend. Buchloe versuchte das Spiel zu kontrollieren und die ECP-Stürmer möglichst vom eigenen Tor fernzuhalten. So blieben Chancen auf beiden Seiten eher Mangelware. Die beiden besten der Hausherren vereitelte Guran, als er gegen Tlacil und Robert Gebhardt Sieger blieb. Dem ECP lief nun allmählich die Zeit davon. Doch dann musste ein Gästespieler auf die Strafbank und die dritte Überzahlmöglichkeit brachte den Ausgleich durch Oliver Eckls satten Schuss unter die Latte (57.). Damit ging es nach den Heimspielen gegen Schongau erneut in eine zehnminütige Verlängerung, in der die Pfaffenhofener mehr vom Spiel hatten. Und als sich Gästekapitän Christian Wittmann eine Strafe eingehandelt hatte, gelang Vrana im Powerplay der entscheidende Treffer, der dem ECP die 1:0 Führung in der Best-of-Seven-Serie bescherte.

Nach der Auswärtspartie am gestrigen Sonntag, steht bereits am Dienstag (20 Uhr) das dritte Spiel der Serie auf dem Programm, dann wieder in der Stadtwerke-Arena.

EC Pfaffenhofen: Kornreder, Köpf, Baumgardt, Eckl C., Hätinen L., Hübner, Münzhuber, Wolf, Leonhardt, Münzberg, Neubauer, Gebhardt, Eckl O., Schwirtzer,Hausenberger, Hätinen K., Tlacil,, Vrana, Mößinger, Weber

Tore: 1:0 (1.) Eckl O. (Vrana, Tlacil); 1:1 (8.) Vaitl (Podrezov, Schurr); 1:2 (20.) Krafczyk (Petrak, Vaitl 5:4); 2:2 (25.) Vrana (Tlacil , Eckl O.); 2:3 (31.) Mikulic (Keil); 3:3 (57.) Eckl O. (Tlacil, Kornreder 5:4); 4:3 (64.) Vrana (Hätinen L., Mößinger 4:3)

Strafen: ECP 2 ESV 8

Zuschauer: 320

