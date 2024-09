ECP komplettiert seinen Kader – Justin Bachmann kommt aus PeiÃŸenberg

Pfaffenhofen. (oex) Der Kader des EC Pfaffenhofen für die kommende Saison ist vorerst komplett. Aus der Mannschaft des Vorjahres werden mit Kapitän Robert Neubauer...

Aus der Mannschaft des Vorjahres werden mit Kapitän Robert Neubauer (30), David Felsöci (28) und Michael Wolf (29) drei weitere Spieler auch heuer wieder das Pfaffenhofener Trikot überstreifen. Alle drei gehören nicht nur zu den erfahrensten, sondern auch zu den dienstältesten ECP-Spielern. Neu hingegen im Team ist Justin Bachmann, der von Ligakonkurrent TSV Peißenberg kommt und nach drei Jahren in der Fremde wieder in die Region zurückkehrt.

Der 21jährige gebürtige Neuburger erhielt seine Ausbildung beim Partnerverein ERC Ingolstadt, wo er sämtliche Nachwuchsmannschaften bis zur U 20 durchlief. 2021 wechselte er wegen seiner Berufsausbildung erst in die DNL 2 zum SC Riessersee und nach Ende seiner Juniorenzeit zum TSV Peißenberg, wo er jedoch insgesamt nur wenige Spiele bestritt. Dafür konnte er zumindest als Förderlizenzspieler in einer Partie etwas Oberligaluft beim EC Peiting schnuppern. Nach Abschluss seiner Berufsausbildung zog es ihn nun in die Heimat zurück und so lag es nahe, dass sich der Verteidiger dem Pfaffenhofener Bayernligisten anschloss. Damit passt er genau in das Konzept des ECP, auf junge, gut ausgebildete Spieler aus der Region zu setzen, nachdem namhafte und oft sehr teure Verpflichtungen, wie sie die Konkurrenz zum Teil tätigt, in Pfaffenhofen kaum darstellbar sind. So stammen auch Neubauer, Felsöci und Wolf aus den Nachwuchsabteilungen des ERCI und des ECP und haben sich im Lauf der Jahre zu gestandenen Bayernligaspielern entwickelt. Sowohl Abteilungsleiter Robert Huber als auch Trainer Stefan Teufel schätzen die Zuverlässigkeit der drei, die letzte Saison nahezu alle Partien bestritten haben. Nicht mehr zum Aufgebot von Teufel zählt dagegen David Felsöcis Bruder Jakub, der den Verein verlassen wird. Der Verein bedankt sich bei Jakub für seinen Einsatz und wünscht ihm für die nähere Zukunft alles Gute, verbunden auch mit der Hoffnung, dass er vielleicht wieder einmal zum ECP zurückkehren wird. Laut Huber sind die Personalplanungen damit vorerst abgeschlossen, es sei denn, es würde sich die nächsten Wochen noch die eine oder andere Gelegenheit ergeben. Inzwischen hat die Mannschaft in Ingolstadt das Eistraining aufgenommen und war am Wochenende in Berchtesgaden im Trainingslager, an dem ausnahmslos alle Spieler sowie die beiden Junioren Maddox Schwirtzer und Mark Barker teilgenommen haben. In der heimischen Stadtwerke-Arena sollte dann im Lauf der nächsten Woche das Eis zur Verfügung stehen.

Eine neue Aufgabe wartet dagegen auf Quirin Oexler. Der nach einer Operation für diese Spielzeit ausfallende Verteidiger hat die sportliche Leitung der Bayernligamannschaft übernommen, entlastet damit Abteilungsleiter Huber und ist zusammen mit Mannschaftsführerin Katha Heinzinger für die Organisation des Teams abseits des Eises verantwortlich.