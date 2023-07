ECP-Kader fÃ¼llt sich weiter

Artikel anhören Pfaffenhofen. (oex) Der Kader des EC Pfaffenhofen für die anstehende Bayernliga-Saison nimmt weiter Gestalt an. Mit Mario Strobel kann Abteilungsleiter Robert Huber...

Pfaffenhofen. (oex) Der Kader des EC Pfaffenhofen für die anstehende Bayernliga-Saison nimmt weiter Gestalt an.

Mit Mario Strobel kann Abteilungsleiter Robert Huber nicht nur einen weiteren Neuzugang präsentieren, sondern mit Fabian Eder und den Felsöci Brüdern David und Jakub auch drei weitere wichtige Verlängerungen vermelden.

Mario Strobel bringt trotz seiner erst 23 Jahre bereits einige Erfahrung mit. Ausgebildet wurde er beim EV Regensburg, wo er sämtliche Nachwuchsmannschaften bis hin zum DNL-Team durchlaufen hat. Sein erstes Seniorenjahr verbrachte er bei den Saale Bulls Halle in der Oberliga Nord und über die Stationen Amberg und Erding in der Bayernliga kam er letzte Saison zum EV Moosburg, wo er noch fünf Spiele bestritt (3 Tore und 5 Assits), bevor er dann verletzungsbedingt zum Zuschauen verurteilt war. Mit dem großgewachsenen Stürmer erhält ECP-Coach Stefan Teufel weitere Unterstützung für sein Vorhaben, konsequent auf vier Reihen zu setzen, um damit auch den hochkarätig und weitaus prominenter besetzten Teams der Bayernliga das Leben möglichst schwer zu machen. Eine wichtige Rolle nehmen dabei auch die Felsöci Brüder David (27) und Jakub (25) ein, die ihre sechste Saison im Trikot des ECP bestreiten werden. Die beiden aus dem Nachwuchs des Partnervereins ERC Ingolstadt stammenden Stürmer gehören aufgrund ihrer Schnelligkeit und Kampfkraft zu jener Spezies Spieler, die man nicht gerne zum Gegner hat. Darüber hinaus sind beide auch immer wieder für wichtige Treffer verantwortlich. Mit 25 Punkten gehörte Jakub letzte Saison sogar zu den erfolgreichsten Skorern des Teams. Genau wie die beiden Felsöci-Brüder im Angriff ist Fabian Eder (25) eine feste Größe in der Abwehr des ECP. Auch er erhielt seine Ausbildung beim ERCI, wechselte aber bereits als Junior nach Pfaffenhofen, wo er neben der 1.Mannschaft auch weiter im Nachwuchsbereich zum Einsatz kam und nun in seine siebte Spielzeit in Pfaffenhofen gehen wird. Damit kann Robert Huber weiterhin auf drei wichtige Eckpfeiler des Teams bauen, das Anfang September mit der Vorbereitungsphase auf dem Eis beginnen wird, ehe dann, wie der der Bayerische Eissport-Verband inzwischen bekanntgegeben hat, am 15 Oktober der erste Spieltag auf dem Programm steht.

