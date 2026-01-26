ECP bringt Vorsprung in Geretsried nicht über die Zeit

Pfaffenhofen (oex) Wie schon mehrmals in dieser Saison hat der EC Pfaffenhofen erneut eine Partie in den Schlussminuten aus der Hand gegeben.

Am Freitagabend brachten die Pfaffenhofener eine in der 55. Minute erzielte Führung nicht über die Zeit. Mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss konnte der ESC Geretsried das Spiel noch drehen, sodass die Gäste am Ende mit einer 5:6 (2:0; 2:3; 1:3) Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten mussten.

Was seine Mannschaft das Wochenende zuvor über weite Strecken sehr gut gemacht hatte, nämlich eigene Fehler möglichst zu vermeiden, um dem Gegner dadurch keine Möglichkeiten zu bieten, vermisste Markus Muhr dieses Mal. „Wir sind heute durch unnötige Scheibenverluste an der gegnerischen blauen Linie bzw. in der neutralen Zone immer wieder in Konter gelaufen,“ monierte der Coach. Der hatte gegenüber dem letzten Spiel bis auf den erkrankten Elias Weber und Torhüter Steven Catelin, der sich in Buchloe bei einem Zusammenprall verletzt hatte, dieselbe Mannschaft aufgeboten. Also wieder mit den Spielern aus der 1b-Mannschaft, die zuletzt positiv überrascht hatten. Und sie waren es auch, die für das erste Ausrufezeichen aus Pfaffenhofener Sicht sorgten.

Nach einer schwungvollen Anfangsphase der Hausherren, in der der wiedergenesene Jonathan Kornreder im Tor gut zu tun hatte, erkämpfte sich Maddox Schwirtzer gegen zwei Gegner an der Bande den Puck und seinen genau getimten Querpass verwandelte der mitgelaufene Luis Pfab eiskalt (9.). Ein Treffer, der den Elan der Riverrats etwas dämpfte, zumal die Gäste nur wenige Minuten später nachlegten. Lukas Ullmann setzte sich auf Rechtsaußen im Zweikampf gegen ESC-Verteidiger Frankenberg durch, zog vor das Tor und überwand Schlussmann Maximilian Freytag zum 0:2 (14.). Ein Vorsprung, den die Gäste auch mit ins zweite Drittel nahmen, in dem allerdings die Gastgeber zunächst den besseren Start erwischten. Nur 39 Sekunden waren gespielt, als Ondrej Horvath mit einem Schuss aus der Drehung genau in den Winkel traf. Doch die Antwort der Gäste folgte postwendend. Keine Minute später legte Anton Seidel mit einem herrlichen Zuspiel für Ullmann ab, der nur noch einzuschieben brauchte. Aber auch dieser erneute Zwei-Tore-Vorsprung hielt nicht einmal eine Zeigerumdrehung, weil sich Routinier Florian Strobl durchtanken konnte und auf 2:3 stellte.

„Das zweite Drittel war von beiden Mannschaften zeitweise sehr wild gespielt,“ bemerkte Muhr, wobei sich die Partie nach den drei schnellen Treffern etwas beruhigte.

Bitter für die Gäste allerdings, dass sich nach Catelin jetzt auch Kornreder bei einer Abwehraktion verletzte und zur Hälfte der Partie durch Fabio Marx ersetzt werden musste. Dennoch war zunächst der ECP wieder am Zug. Nach einer Strafzeit gerade wieder komplett, war erneut Seidel bei einem Konter der Vorbereiter. Abnehmer war dieses Mal Jakub Vrana, der zum 2:4 traf (35.). Kurz vor Drittelende hatte Vrana in Unterzahl dann sogar die große Chance auf das 2:5, scheiterte bei seinem Alleingang jedoch an Freytag. Und direkt im Gegenzug konnte Horvath wieder verkürzen (39.). Vielleicht ein Knackpunkt der Partie.

Statt sich mit drei Toren abzusetzen, waren die Hausherren wieder dran und konnten nach dem letzten Wechsel durch Maximilian Hüsken ausgleichen (44.). Beide Teams lieferten sich nun einen offenen Schlagabtausch und wieder waren es die Kreisstädter, die vorlegen konnten. In Überzahl stand Jan Tlacil nach einem abgewehrten Schuss goldrichtig und brachte den ECP wieder in Front (55.). Doch zum zweiten Auswärtssieg in Folge sollte es nicht reichen, weil Horvath in der 57.Minute einen Schuss von der blauen Linie unhaltbar abfälschte und eine Minute später Dominik Soukup bei seinem Solo nicht entscheidend gestört werden konnte.

Einen Erfolg konnte dagegen die 1b-Mannschaft verbuchen. Ohne die zur 1. Mannschaft abgestellten Spieler, dafür mit dem nach längerer Krankheit in der 1b Spielpraxis sammelnden Leon Koppitz hatte das Team von Carsten Gräber keine Probleme beim 6:0 (3:0; 1:0; 2:0 ) gegen den Tabellenletzten ESC Vilshofen, der auch noch deutlicher hätte ausfallen können. Die Treffer für den ECP erzielten Michael Pfab (2), Niklas Gasser (2), Sven Marb und Leon Koppitz.

EC Pfaffenhofen: Kornreder, Marx, Muhr, Hätinen L., Wolf Mi., Münzhuber, Sauer, Leonhardt, Ullmann, Neubauer, Eckl A., Seidel, Tlacil, Vrana, Fichtenau, Pfab L., Schwirtzer

Tore: 0:1 (9.) Pfab L. (Schwirtzer); 0:2 (14.) Ullmann (Seidel, Neubauer); 1:2 (21.) Horvath (Strobl, Egle); 1:3 (22.) Ullmann (Muhr, Neubauer); 2:3 (23.) Strobl (Horvath, Fuchs); 2:4 (35.) Vrana (Seidel, Wolf Mi.) 3:4 (39.) Horvath (Ott, Soukup 5:4); 4:4 (44.) Hüsken (Soukup); 4:5 (55.) Tlacil (Neubauer, Vrana 5:4); 5:5 (57.) Horvath (Egle, Frankenberg); 6:5 (58.) Soukup

Strafen: ESC 14 ECP 16

Zuschauer: 458

