ECP besetzt zweite Kontingentstelle mit Ondrej Vaculik

Die zweite Kontingentstelle neben Jan Tlacil wird zukünftig sein tschechischer Landsmann Ondrej Vaculik einnehmen, während mit Moritz Neureuther ein weiteres junges Talent vom DNL-Team des ERC Ingolstadt zurück zu seinem Heimatverein wechselt. Seine Karriere beendet hat dagegen Christian Birk.

Auf der Suche nach einem Sturmpartner für Jan Tlacil ist ECP-Abteilungsleiter Robert Huber bei einem ehemaligen Mannschaftskameraden von Tlacil fündig geworden. Wie er ist auch Ondrej Vaculik gebürtiger Budweiser und wurde in der Talentschmiede des HC Motor Budweis ausgebildet. In der Saison 2018/19 spielten beide zusammen in der U19, wo er bereits auch zu einigen Einätzen im Seniorenteam in der 2. Liga Tschechiens kam. Doch im Gegensatz zu Tlacil, für den der ECP die erste Auslandstation bedeutet, zog es den 1.93 m großen und 95 kg schweren Angreifer noch im Juniorenalter nach Nordamerika zu den San Diego Sabres in die Western State Hockey League, wo er mit 53 Punkten (29 Tore und 24 Assits) sofort zum Topskorer seines Teams avancierte. Über die Bancroft Rockhounds aus der Greater Metropolitan Hockey League (27 Tore und 19 Assists in 32 Spielen) und einem kurzen Gastspiel bei den Binghampton Black Bears aus der FPHL fand er schließlich letzte Saison den Weg nach Deutschland zum CE Timmendorfer Strand, wo er als 22jähriger die Rolle eines Spielertrainers übernahm und in 16 Spielen auf 22 Punkte kam. Beim ECP trifft er somit wieder auf seinen letztjährigen Mannschaftskameraden Lukas Usselmann. Wie bereits gemeldet kehrte der Torhüter heuer wieder von der Ostsee in seine Heimat zurück und hat sich dem ECP angeschlossen. Mit der Verpflichtung steht auch fest, dass David Hornak nicht mehr das ECP-Trikot überstreifen wird. Der Stürmer war mit seinen Toren und Vorlagen ein wichtiger Faktor im Abstiegskampf. Wohin es ihn zieht, ist noch nicht bekannt. Der EC Pfaffenhofen bedankt sich jedenfalls für seinen Einsatz und wünscht ihm weiterhin alles Gute.

Seine Karriere beenden musste dagegen Christian Birk. Anhaltende Leistenbeschwerden machen dem inzwischen 34jährigen Eigengewächs bereits seit längerem zu schaffen, zwangen ihn, die letzte Saison bereits frühzeitig zu beenden und ließen ihn nun die Schlittschuhe endgültig an den Nagel hängen. Bereits als 16jähriger debütierte er in der 1.Mannschaft und spielte anschließend mit Ausnahme von zwei Spielzeiten in der Landesliga beim SE Freising insgesamt 14 Jahre in der Bayernliga, den Großteil davon bei seinem Heimatverein. Daneben schnürte der die Schlittschuhe auch für Waldkraiburg, Dorfen, Moosburg und Germering. Insgesamt 340 Spiele in der höchsten bayerischen Liga stehen in seiner Vita, in denen er 107 Treffer und 139 Vorlagen verbuchen konnte. Auch bei ihm bedankt sich der ECP für sein Engagement und wird ihn noch gebührend verabschieden.

Ein anderes Eigengewächs kehrt dagegen endgültig zurück. Moritz Neureuther spielte zuletzt im DNL-Team des ERC Ingolstadt und hätte auch mit Förderlizenz im Pfaffenhofener Bayernligateam eingesetzt werden können. Allerdings ist für ihn aus beruflichen Gründen der zeitliche Aufwand in der DNL nicht mehr zu stemmen, sodass er sich letztendlich für einen Wechsel entschieden hat. Dies hat für ihn den Vorteil, dass er somit.auch in der 1b- und U20-Mannschaft eingesetzt werden kann. Wie seine Mitspieler David Schätzl, Luis Pfab und Kilian Strack gehört auch er dem erfolgreichen Jahrgang 2004 an, der 2018 die Bayerische Landesliga-Meisterschaft der U14 und das damit verbundene Aufstiegsrecht in die höchste Spielklasse dieser Altersgruppe feiern konnte.

