ECHL Verteidiger des Jahres wird ein Augsburger Panther

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben Verteidiger Kyle Mayhew verpflichtet.

Der US-Amerikaner spielte in der abgelaufenen Saison für die Fort Wayne Komets in der East Coast Hockey League sowie die Bakersfield Condors in der American Hockey League.

Von 2018 bis 2023 war Kyle Mayhew für die University of Denver in der NCAA aktiv. In 153 Spielen der US-amerikanischen Collegeliga stehen für den 173 cm großen und 87 kg schweren Linksschützen 35 Scorerpunkte und 80 Strafminuten bei einem Plus-Minus-Wert von +51 in der Statistik. 2022 gewann er mit seinem Team die Meisterschaft.

Nach seiner Zeit in Denver ging es für Mayhew in der ECHL weiter, wo er vor allem aufgrund seiner läuferischen und spielerischen Qualitäten eine deutlich offensivere Rolle ausfüllte als noch auf dem College. Zwischen 2023 und 2025 bestritt der Verteidiger 153 Partien für die Utah Grizzlies und Fort Wayne Komets. Mit 30 Toren und 94 Assists demonstrierte Mayhew sein offensives Potenzial. 2023-24 verdiente er sich einen Platz im All-Rookie Team der ECHL, in der abgelaufenen Spielzeit wurde er ins First All-Star Team berufen und zugleich zum besten Defender der Liga gewählt. Die letzte Saison beendete Mayhew, der gebürtig aus Kalifornien stammt, im Trikot der Bakersfield Condors in der AHL. Auch dort spielte er eine gute Rolle und verbuchte zehn Scorerpunkte in 16 Einsätzen. Nun folgt der Wechsel nach Europa.

„Kyle Mayhew hat für ein sehr starkes College gespielt und somit in der NCAA vielleicht noch nicht sein volles Potential entfalten können. In der ECHL hat er dann aber gezeigt, welche Qualitäten er als Offensivverteidiger hat. Er hat ein sehr gutes Auge für das Spiel und hat vor allem mit 27 Powerplay-Punkten glänzen können. Verdient wurde er als Defenseman of the Year ausgezeichnet. Ich konnte ihn zuletzt auf meiner Scoutingreise in der AHL spielen sehen, dort hat er mich abschließend überzeugt und wir haben uns um seine Verpflichtung bemüht. Mit seinen Spielanlangen wird er gut in die DEL passen und auch hier seinen Weg gehen“, sagt Sportdirektor Larry Mitchell über den Neuzugang.

Kyle Mayhew wird das Panthertrikot mit der Nummer 27 tragen.

