ECHL-Scorer wechselt als Ersatz für Cole Sanford zum ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren kann nach der kurzfristigen Vertragsauflösung mit Cole Sanford heute schon einen neuen Kontingentspieler vorstellen.

Der 28 Jahre alte Stürmer Colby McAuley wechselt aus der Nordamerikanischen ECHL in die Wertachstadt und nimmt somit die vierte noch offene Kontingentspieler Position ein. Bei seinem letztjährigen Club den Allen Americans war der als Mittel- und Außenstürmer einsetzbare Kanadier teaminterner Top-Scorer mit 63 Scorerpunkten.

Neben weiteren Stationen in der ECHL und AHL machte der Linksschütze auch schon für ein paar Monate in der EHIL bei den Belfast Giants in Europa Station.

Nach seiner Ankunft in Kaufbeuren wird Colby McAuley in Zukunft mit der Trikotnummer 29 für die Joker auflaufen.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl dazu: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir so schnell einen sehr guten Spieler nachverpflichten konnten. Die Ereignisse haben sich am Donnerstagmorgen mit dem Abgang von Cole Sanford ja auch ein wenig überschlagen. Über das Wochenende waren wir uns aber mit dem Trainerteam schnell einig, dass wir versuchen sollten Colby McAuley nach Kaufbeuren zu holen, was uns schlussendlich dann auch binnen kürzester Zeit gelungen ist. Am Wochenende wird Colby McAuley aber noch nicht zum Einsatz kommen.“

ESVK-Trainer Daniel Jun über seinen neuen Import-Stürmer: „Colby McAuley ist ein anderer Spielertyp wie Cole Sanford. Wir hatten auch schon gesehen, dass uns auch so ein Spieler wie es Colby McAuley ist, sehr guttun würde. Er ist ein aggressiver Stürmer, der auch immer dahin geht wo es weh tut und auch so ein Gespür hat, wohin die Scheibe kommen wird. Dazu hat er einen direkten Zug zum Tor und hat vor allem auch in der letzten Saison bewiesen, dass er viele Tore schießen kann.“