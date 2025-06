ECHL-Champion wechselt nach WeiÃŸwasser

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben sich mit einer weiteren Verstärkung für die Defensive aufgestellt: Der kanadische Verteidiger Kyle Havlena wechselt zur kommenden Saison nach Weißwasser und unterschreibt einen Vertrag für die Spielzeit 2025/26 in der DEL2.

Der 25-jährige Havlena stammt aus Kirkland, Québec, und bringt mit seinen 178 cm Körpergröße und 89 Kilogramm Kampfgeist und Wendigkeit aufs Eis. Er ist ein links schießender, zuverlässiger Verteidiger, der sowohl defensiv stabil agiert als auch offensive Impulse setzen kann. Für den vielseitigen Allrounder ist Weißwasser die erste Station außerhalb Nordamerikas.

In der Saison 2024/25 startete Havlena an der Concordia University (USports), wo er in 34 Spielen zwei Tore und sieben Assists verbuchte. Danach wechselte er zu den Trois-Rivières Lions in die ECHL, wo er sich auf Anhieb durchsetzte. In 28 Partien (inkl. Playoffs) sammelte er drei Scorerpunkte in der entscheidenden Postseason – und gewann mit dem Team den prestigeträchtigen Kelly Cup. Damit krönte er seine erste Profisaison gleich mit einem Meistertitel.

Zuvor sammelte Havlena über viele Jahre hinweg Erfahrungen in verschiedenen kanadischen Nachwuchs- und Juniorenligen, unter anderem in der QMJHL (Cape Breton Eagles, Blainville-Boisbriand Armada, Gatineau Olympiques), wo er sich als zuverlässiger Verteidiger etablierte.

Mit dem Wechsel nach Deutschland erfüllt sich Havlena einen lang gehegten Traum:„Ich freue mich riesig, bald für die Lausitzer Füchse auflaufen zu dürfen. Es war immer mein Ziel, einmal in Deutschland zu spielen. Jetzt ist es soweit – ich bin sehr gespannt auf die Liga und die Fans in Weißwasser“, so der Neuzugang.

Derzeit besitzt Havlena noch die kanadische Staatsbürgerschaft, soll aber bis Saisonbeginn einen deutschen Pass erhalten. Damit würde er keine Kontingentspieler-Lizenz beanspruchen.

Jens Baxmann (sportlicher Leiter) zur Verpflichtung von Kyle: „Nach intensiver Analyse sind wir überzeugt, mit Kyle einen echten Teamplayer und Kämpfer für unsere Defensive gefunden zu haben. Er bringt Energie, Spielintelligenz und Siegeswillen mit – das hat er nicht zuletzt in der ECHL unter Beweis gestellt. Wir sehen in ihm eine wichtige Stütze für unsere Verteidigung.“

Der aktuelle Füchsekader der Saison 2025/26

Tor: Anthony Morrone, Pascal Seidel

Sturm: Clarke Breitkreuz, Lane Scheidl, Charlie Jahnke, Alexander Dosch, Eric Valentin, Tom Knobloch, Louis Anders, John Broda, Filip Reisnecker, Alexis D’Aoust

Verteidigung: Marlon Braun, Tim Sezemsky, Tim Heyter, Eric Hjorth, Kyle Havlena Headcoach: Christof Kreutzer| Co-Trainer: André Mücke| Torwart-Trainer: Frantisek Gistr

Seine Karriere in Zahlen

