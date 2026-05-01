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ECDC Memmingen Indians sichern sich den Meistertitel! Markus Lillich als MVP ausgezeichnet

1. Mai 20262 Mins read97
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Oberliga Meister 2026 ECDC Memmingen nach dem Spiel zwischen dem ECDC Memmingen und dem Deggendorfer SC - © City-Press
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Memmingen. (PM DEB) Die ECDC Memmingen Indians sind neuer Meister der Saison 2025/2026 der DEB-Oberliga.

Vor 3.700 Zuschauern (ausverkauft) gewann Memmingen Spiel sechs der Best-of-Seven-Serie mit 6:5 nach Verlängerung gegen den Deggendorfer SC und sichert sich damit den Titelgewinn.

Den Meisterpokal überreichten Frank Kottmann (Aufsichtsrat des DEB) und Jonas Schwarzfischer (Leiter Spielbetrieb des DEB) im Anschluss an die Partie.

Im Playoff-Finale (Best-of-Seven) trafen mit den ECDC Memmingen Indians und dem Deggendorfer SC zwei Vertreter der Süd-Staffel aufeinander. Nach dem Auftakterfolg Deggendorfs in Spiel eins gewann Memmingen die nächsten drei Partien und übernahm die Führung in der Serie. In Spiel fünf wehrte Deggendorf den Matchpuck vor heimischem Publikum mit einem deutlichen 6:1-Erfolg ab. In Spiel sechs nutzten die Indians schließlich ihren Serienvorteil und holten vor den eigenen Fans den Titel.

Beide Teams lieferten sich über die gesamte Spielzeit einen packenden Schlagabtausch: Deggendorf entschied den ersten Abschnitt mit 3:2 für sich, ehe Memmingen den Rückstand egalisierte und nach 40 Minuten ein 5:5 auf der Anzeigetafel stand. Im Schlussdrittel steigerte sich die Spannung minütlich – weitere Treffer blieben jedoch aus. Also musste die Verlängerung die Entscheidung bringen. Und die fiel in der 74. Spielminute durch Stürmer Brett Ouderkirk, der die Hausherren mit seinem Treffer zum Meister krönte.

Als wertvollster Spieler der Oberliga Playoffs (MVP) wurde Markus Lillich (ECDC Memmingen Indians) ausgezeichnet.

Übersicht Oberliga Playoff-Finale (Best-of-Seven)

19.04.2026 | Deggendorfer SC – ECDC Memmingen Indians | 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
21.04.2026 | ECDC Memmingen Indians – Deggendorfer SC | 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
24.04.2026 | Deggendorfer SC – ECDC Memmingen Indians | 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
26.04.2026 | ECDC Memmingen Indians – Deggendorfer SC | 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)
28.04.2026 | Deggendorfer SC – ECDC Memmingen Indians | 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
30.04.2026 | ECDC Memmingen Indians – Deggendorfer SC | 6:5 n.V. (2:3, 3:2, 0:0, 1:0)

Stimmen zur Oberliga-Finalserie

Jonas Schwarzfischer, Leiter Spielbetrieb des DEB: „Das war eine packende Finalserie auf Augenhöhe, die noch einmal eindrucksvoll gezeigt hat, welche Qualität und Spannung die Oberliga zu bieten hat. Memmingen hat sich am Ende mit einer starken Leistung durchgesetzt, aber Deggendorf hat den Indians bis zur letzten Minute alles abverlangt und war ein ebenbürtiger Finalist. Beide Mannschaften haben eine starke Endrunde gespielt und die Fans in den jeweiligen Arenen bestens unterhalten. Diese Atmosphäre ist das, wofür die Oberliga steht. Herzlichen Glückwunsch an den ECDC Memmingen Indians zum Meistertitel.“

Daniel Huhn, Headcoach ECDC Memmingen Indians: „Es war heute ein unglaublicher Kampf. Wir lagen mit zwei Toren hinten und haben uns mit viel Charakter zurückgekämpft. Am Ende haben die Kleinigkeiten den Unterschied gemacht, wie so oft in einer engen Serie. Wir wollten diesen Titel unbedingt, umso schöner ist es, dass es funktioniert hat. Deggendorf hat uns alles abverlangt, das war eine großartige Finalserie. Wir sind überglücklich.“

Markus Lillich, Stürmer der ECDC Memmingen Indians und MVP der Playoffs: „Unsere Fans haben uns während der gesamten Serie – auswärts wie zuhause – unglaublich unterstützt. Dass wir den Titel jetzt vor unserem eigenen Publikum perfekt machen konnten, macht es natürlich besonders schön. Wir wollten am Ende der Saison ganz oben stehen und genau das haben wir erreicht.“

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