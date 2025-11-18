Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EC BregenzerwaldTransfers

ECB holt schwedischen Angreifer

18. November 20251 Mins read116
Â© Max Pattis
Andelsbuch. (PM ECB) Der EC Bregenzerwald freut sich, die Verpflichtung von Tim BergstrÃ¶m bekanntzugeben.

Der 21-jÃ¤hrige Schwede unterschreibt einen Vertrag fÃ¼r die laufende Saison und wird ab sofort das Team verstÃ¤rken.

Der 194 cm groÃŸe und 96 kg schwere LinksschÃ¼tze stammt aus dem Nachwuchs von Modo Hockey, einem der renommiertesten Ausbildungsvereine Schwedens. BergstrÃ¶m ist als Two-Way-Forward und Leader-Typ bekannt, der bereits mehrfach das KapitÃ¤nsamt in seinen bisherigen Teams Ã¼bernommen hat.

Am Montag ist BergstrÃ¶m bereits in Vorarlberg angekommen und hat mittlerweile seine ersten EindrÃ¼cke im neuen Umfeld gesammelt. Ob er bereits am Wochenende erstmals fÃ¼r den ECB auflaufen kann, ist jedoch noch offen â€“ seine komplette AusrÃ¼stung hat den Weg nach ZÃ¼rich bisher noch nicht geschafft.

Statement Tim BergstrÃ¶m: â€žHi fans! Happy to be here, hope to see you at the rink soon!â€œ

Headcoach MÃ¤rt Eerme: â€žDurch die vielen AusfÃ¤lle in den letzten Wochen haben wir uns entschieden, den Kader fÃ¼r die heiÃŸe Phase im Dezember breiter aufzustellen. Tim bringt QualitÃ¤ten auf und abseits des Eises mit, die ihm helfen werden, sich schnell zu integrieren und uns helfen, erfolgreich zu sein.â€œ

Mit BergstrÃ¶m gewinnt der EC Bregenzerwald einen jungen, hungrigen und charakterstarken Spieler, der die WÃ¤lder in den kommenden Wochen und Monaten verstÃ¤rken wird.

273
