ECB behÃ¤lt erfahrenen Verteidiger

Dornbirn. (PM ECB) Julius Nyqvist hängt eine weitere Saison bei den Wäldern dran, womit auch der letzte Importspot vergeben ist.

Die Vita des Finnen spricht für sich. In seinem Heimatland spielte er fünf Saisonen in der höchsten Spielklasse und brachte es dort auf 95 Einsätze. Neben zahlreichen Nachwuchsauszeichnungen holte Nyqvist 2012 mit KooKoo den Vizemeistertitel und war im Play Off der Verteidiger mit den meisten Toren. Zusätzlich nahm er mit HIFK an der Champions Hockey League teil. Es folgte ein kurzes Gastspiel in Edingburgh, bevor es in die dänische Liga ging, wo der 29-jährige drei Saisonen verbrachte.

Durch die Pandemie stand Nyqvist im Herbst 2020 ohne Arbeitgeber da und konnte in der Folgesaison zum EC Bregenzerwald gelotst werden. In der Alps Hockey League bestritt der Verteidiger bislang 33 Einsätze und kommt in diesen auf sechs Tore, sowie 29 Assists. Der Rechtsschütze verleiht dem Powerplay der Wälder zusätzliche Effizienz und Durchschlagskraft. Nicht umsonst befand man sich am Ende der Saison im Ligavergleich der Überzahlstatistiken auf dem zweiten Platz.

Factbox

Geburtstag: 29.10.1992

Position: Verteidiger

Größe: 183 cm

Gewicht: 85 kg

Schusshand: Rechts

In der Kampfmannschaft seit: 2021