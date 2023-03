EC Red Bull Salzburg startet mit Heimsieg gegen Hydro FehÃ©rvÃ¡r AV19 ins Playoff

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann im Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gegen Hydro Fehérvár AV19 das erste Spiel...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann im Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gegen Hydro Fehérvár AV19 das erste Spiel zuhause mit 3:2 und übernimmt damit auch die Führung in der Best-of-Seven-Serie.

Die Red Bulls waren vor 2.100 Zuschauern in der Salzburger Eisarena über weite Strecken das bessere Team, mussten sich am Ende aber gegen stärker werdende Ungarn ordentlich strecken, den Sieg über die Zeit zu bringen. Für die Salzburger Tore sorgten Lucas Thaler, Chay Genoway und Peter Schneider.

Es knisterte geradezu, als es in Salzburg ins erste Viertelfinalspiel ging. Beide Teams spielten sofort nach vorn, blieben aber trotzdem vorsichtig, es wirkte noch nicht flüssig. Die erste Top-Chance hatten die Red Bulls (ohne Ty Loney), Tim Harnisch stand nach Querpass direkt vorm ungarischen Goalie Olivier Roy (4.). Dann wurde der Druck der Hausherren größer, das Spiel verlagerte sich Großteils in die Angriffszone. In der 13. Minute fälschte Lucas Thaler den Distanzschuss von Andrew MacWilliam in einem Gewühl vorm Tor zur 1:0-Führung ab. Die Ungarn kamen anschließend auch zu Chancen, waren meistens über Breakaways gefährlich. Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen war aber auf dem Posten, auch bei einigen anfänglichen, der Nervosität geschuldeten Missverständnissen mit seinen Vorderleuten. Nach ersten 20 spannenden Minuten führten die Red Bulls mit der besseren Offensive mit 1:0.

Nach der Pause übernahmen wieder die Red Bulls die Initiative, spielten zu Beginn die ungarische Abwehr fast schwindlig. Mario Huber hatte eine super Möglichkeit aus halber Distanz (26.), Olivier Roy war mit der Fanghand zur Stelle. In der 27. Minute glichen die Gäste aber plötzlich aus, Istvan Terbocs fing einen Pass aus der Salzburger Defensive ab und konnte frei abziehen. Die Red Bulls ließen sich nicht beirren und machten weiter das Spiel. Und gingen bald darauf wieder in Führung. Florian Baltram fuhr mit der Scheibe ums Tor, legte für Peter Schneider auf und der Salzburger Top-Scorer hob die Scheibe zum 2:1 unter die Querstange (32.). Die Red Bulls hatten weiterhin die besseren Möglichkeiten, allein Benjamin Nissner zog zweimal im Powerplay aus kurzer Distanz ab. Der Gäste-Goalie verhinderte mit aber starken Reaktionen eine höhere Pausenführung der Hausherren, die auch nach 40 Minuten im emotionaler werdenden Match ein Tor Vorsprung hatten.

Eineinhalb Minuten nach Wiederbeginn schlug die Scheibe dann aber zum dritten Mal ins ungarische Tor ein, Chay Genoway zog im Powerplay aus der Distanz ab und erhöhte die Führung auf 3:1. Die Gäste zogen aber nach, trafen in der 50. Minute erneut zum Anschluss. Anze Kuralt fuhr allein auf Atte Tolvanen zu und traf zum 2:3 aus Gästesicht. Fast hätte Thomas Raffl postwendend die Antwort gehabt, hämmerte die Scheibe in der 52. Minute an die Stange. Aber die Ungarn drängten nun auf den Ausgleich und sorgten für eine hektische Endphase mit Chancen und brenzligen Situationen auf beiden Seiten. Gegen sechs Feldspieler in den letzten zwei Minuten machten die Red Bulls aber dicht und dann war der erste insgesamt verdiente Playoff-Sieg in trockenen Tüchern.

Salzburgs Torschütze Peter Schneider „Es war das erwartet enge Spiel. Wir wussten, dass wir defensiv gut stehen müssen. Aber ich denke, dass wir unseren ‚game plan‘ gut durchgezogen und wir insgesamt ein gutes Spiel abgeliefert haben.“

win2day ICE Hockey League | Playoff Viertelfinale

EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Tore:

1:0 | 12:02 | Lucas Thaler

1:1 | 26:37 | Istvan Terbocs

2:1 | 31:32 | Peter Schneider

3:1 | 41:33 | Chay Genoway | PP

3:2 | 49:36 | Anze Kuralt

Zuschauer: 2.100

