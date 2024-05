EC Pfaffenhofen stellt wichtige Weichen

Pfaffenhofen. (oex) Keine Veränderungen an der Spitze der Eishockey-Abteilung des EC Pfaffenhofen haben die vor kurzem stattgefundenen Neuwahlen ergeben. Sowohl Abteilungsleiter Robert Huber als...

Sowohl Abteilungsleiter Robert Huber als auch Jugendleiter Stefan Pfab wurden von den gut 60 anwesenden Mitgliedern einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Damit steht auch fest, dass Stefan Teufel weiterhin bei der 1.Mannschaft in der Bayernliga die Kommandos an der Bande geben wird. „Wir wollen unbedingt mit Stefan weitermachen“, hatte Huber gleich am Ende der Saison angekündigt. Schon vor der Wahl sei man sich über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit weitgehend einig gewesen, wollte aber das Ergebnis noch abwarten, denn auch der Coach hatte sein weiteres Engagement u.a. von einer Wiederwahl der Abteilungsleitung abhängig gemacht.

Mit dem Bayernliga-Klassenerhalt sei das Hauptziel erreicht worden, zeigte sich Huber in seinem Bericht zur abgelaufenen Saison insgesamt zufrieden, auch wenn man sich in der Hauptrunde eine etwas bessere Platzierung erhofft hatte. Dennoch hätte die Mannschaft geliefert, als es darauf ankam. Deshalb wolle man das Team auch weitgehend zusammenhalten und dazu konnte er bereits Positives vermelden. So werden Torjäger Jan Tlacil und sein Sturmpartner Jakub Vrana auch weiterhin das ECP-Trikot tragen. Die Kontingentspieler arbeiten beide Vollzeit und werden deshalb auch den Sommer über in Pfaffenhofen bleiben. Sehr erfreut zeigte sich der Abteilungsleiter über die Tatsache, dass mit den Eckl-Brüdern Alex, Christoph und Oliver, mit Mario Strobel, Hannes Leonhardt und Torhüter Jonathan Kornreder weitere wichtige Spieler bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Christoph und Oliver Eckl sowie Jakub Vrana, die alle drei erst im Dezember zum Team gestoßen sind, hatten sich als enorme Verstärkungen erwiesen. Allerdings werden der Mannschaft in der neuen Spielzeit auch zwei ECP-Urgesteine fehlen. Torhüter Patrick Weiner hat aus beruflichen Gründen seine Karriere in der 1. Mannschaft beendet, sodass man derzeit auf der Suche nach einem Ersatz ist. Und auch Quirin Oexler wird nicht zur Verfügung stehen. Beim Verteidiger hat sich eine kurz vor Saisonende zugezogene Verletzung als so schwerwiegend herausgestellt, dass er operiert werden muss und viele Monate ausfallen wird. Wie Huber vermeldete, sei man mit dem Rest der Mannschaft genauso in Gesprächen wie mit möglichen Neuzugängen. „Wir müssen nun den nächsten Schritt gehen,“ wagte Stefan Teufel einen Ausblick auf die neue Saison. Seine Mannschaft habe sich in nahezu allen Bereichen weiterentwickelt, auch wenn sich dies bisher noch nicht in der Platzierung widergespiegelt hat. „Betrachtet man unsere junge Mannschaft und das im Verhältnis zu vielen Konkurrenten geringe Budget, müssen wir dem Geleisteten letztendlich zufrieden sein,“ so der Coach weiter. Etwa 230.000 € betrug der Etat der gesamten Abteilung letzte Spielzeit. Darin enthalten auch der hauptamtliche Nachwuchstrainer, wo es einen Wechsel geben wird. Nach sechs Jahren in Pfaffenhofen wird Steve Pepin durch Ales Dvorak abgelöst. (ausführlicher Bericht folgt).