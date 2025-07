EC Pfaffenhofen setzt weiter auf Stammgoalie Jonathan Kornreder

Pfaffenhofen. (oex) Der Kader des EC Pfaffenhofen nimmt weiter Gestalt an.

Mit Torhüter Jonathan Kornreder hat ein weiterer Leistungsträger seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Der 26jährige gebürtige Peißenberger geht damit bereits in seine vierte Saison im ECP-Trikot und besetzt eine der Schlüsselpositionen im Team von Trainer Markus Muhr. Seine Ausbildung erhielt er im Nachwuchs von Schongau und Peiting, bevor er für ein Jahr in die USA ging.

Aufgrund seines Studiums in Weihenstephan kam er 2022 nach Pfaffenhofen, wo er sich kontinuierlich steigern konnte und zu einem starken Rückhalt für seine Mannschaft wurde. Deshalb ist man bei den ECP-Verantwortlichen froh, weiterhin auf den zuverlässigen Schlussmann setzen zu können. Und auch für den zur EG Diez-Limburg gewechselten Justin Köpf steht der Ersatz mit Fabio Marx bereits parat. Der 19jährige Torhüter durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des EV Regensburg und war letzte Saison die Nummer eins im Regensburger DNL-Team. Und auch bei den Senioren konnte er bereits Erfahrung sammeln. Als dritter Torhüter im Kader feierte er 2024 mit den Eisbären Regensburg die Meisterschaft in der DEL 2. „Da für mich nun der Schritt in den Seniorenbereich ansteht und ich mich sportlich weiterentwickeln möchte, war die Bayernliga die optimale nächste Station. Ich kenne bereits einige Pfaffenhofener Spieler und da mir der ECP auch von meinen Trainern empfohlen wurde, kam der Kontakt schnell zustande,“ erläutert der Neuzugang die Gründe für seinen Wechsel und äußert sich auch zu seinen Zielen für die kommende Saison. „Ich freue mich auf ein neues Team, auf viele neue Erfahrungen und vor allem auf Spielzeit, um weiter dazuzulernen und mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln.“

Den Sprung zu den Senioren hat Hannes Leonhardt bereits hinter sich. Das 21jährige Eigengewächs geht in seine dritte Saison im Bayernligateam und hat sich dort inzwischen als feste Größe etabliert. An ihm schätzen die Trainer vor allem seine Vielseitigkeit. Der gelernte Abwehrspieler kann nämlich auch im Angriff eingesetzt werden, wenn dort Not am Mann ist. Immerhin fünf Treffer gingen vergangene Saison auf das Konto des körperlich robusten Verteidigers, der auch heuer sicherlich wieder eine wichtige Rolle im Team einnehmen wird.

Nicht mehr dem Bayernligakader angehören wird dagegen Verteidiger Justin Bachmann. Der gebürtige Neuburger kam erst Anfang letzter Saison aus Peißenberg, konnte sich aber in Pfaffenhofen nicht richtig durchsetzen. Wie seine sportliche Zukunft aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Der ECP bedankt sich bei Justin für seinen Einsatz und wünscht ihm weiterhin alles Gute.