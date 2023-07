EC Pfaffenhofen setzt auf bestehendes Trio und holt Lukas Usselmann aus Hamburg

Pfaffenhofen. (oex) Mit vier Torhütern im Kader wird der EC Pfaffenhofen die anstehende Saison in Angriff nehmen. Nachdem mit Patrick Weiner bereits zuvor der...

Pfaffenhofen. (oex) Mit vier Torhütern im Kader wird der EC Pfaffenhofen die anstehende Saison in Angriff nehmen.

Nachdem mit Patrick Weiner bereits zuvor der dienstälteste der ECP-Goalies trotz starker beruflicher Belastung seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben hatte, sind ihm nun mit Jonathan Kornreder (24) und David Schätzl (18) seine beiden Kollegen aus dem Vorjahr gefolgt und werden sich auch kommende Saison das ECP-Trikot überstreifen.

Während sich Kornreder letzte Saison den Eishogs angeschlossen hatte, stammt David Schätzl aus dem eigenen Nachwuchs, verbrachte aber auch drei Jahre beim Kooperationspartner ERC Ingolstadt. Der gebürtige Peißenberger Kornreder begann seine Ausbildung in Schongau und Peiting, verbrachte dann das letzte Jahr seiner Juniorenzeit in den USA bei Ontario Avalanche und spielte nach seiner Rückkehr eine Saison für den TSV Peißenberg in der Bayernliga, ehe nach Aufnahme eines Studiums in Weihenstephan der Wechsel nach Pfaffenhofen erfolgte. Dort musste er wie die gesamte Mannschaft aufgrund der katastrophalen Vorrunde immer wieder Rückschläge wegstecken, konnte aber trotz der teilweise deftigen Niederlagen immer wieder unter Beweis stellen, welches Talent in ihm steckt. Deshalb ist Eishockey-Abteilungsleiter Robert Huber auch froh, weiter auf ihn bauen zu können. Da es jedoch durchaus sein kann, dass Patrick Weiner zeitweise nicht zur Verfügung steht, wollte er keinesfalls das Risiko eingehen, bei einer Verletzung eines weiteren Torwarts plötzlich vor einem Problem zu stehen und sah sich deshalb nach einem zusätzlichen Torhüter um.

Fündig geworden ist er in Lukas Usselmann, der vom insolventen Nord-Oberligisten Crocodiles Hamburg an die Ilm wechselt. Nun ist es keineswegs so, dass der ECP so ohne Weiteres Spieler aus dem hohen Norden nach Pfaffenhofen lotsen kann, was in diesem Fall jedoch auch nicht notwendig war. Der 21jährige Usselmann ist nämlich nicht nur in Manching aufgewachsen und wohnt auch dort, sondern ist sogar gebürtiger Pfaffenhofener. Seine Ausbildung erhielt er jedoch beim ERC Ingolstadt und kam dann über Straubing in die DNL nach Regensburg, wo er in seinem letzten Juniorenjahr Stammtorhüter war. Danach erfolgte der Wechsel in die Oberliga nach Hamburg. Jetzt ist er zurück und will an der BOS in Ingolstadt sein Abitur nachholen. „Ich freue mich, wieder zurück in der Heimat zu sein und hoffe, meinen Beitrag leisten zu können, damit wir eine möglichst erfolgreiche Saison spielen werden,“ , so der zweite Neuzugang des ECP, der ebenso wie seine Torhüterkollegen, auch in der 1b-Mannschaft der Pfaffenhofener spielberechtigt sein wird.

