EC Peiting vermeldet zwei weitere Abgänge

Peiting. (PM ECP) Philipp Markgraf und Moritz Köttstorfer werden sich zur neuen Saison einem anderen Team anschließen.

Philipp Markgraf absolvierte die gesamte Saison beim EC Peiting.

Bereits 24/25 in 10 Spielen für den ECP im Einsatz, gehörte der gebürtige Königsbrunner im vergangenen Winter zum Stammpersonal.

In 53 Spielen gelangen dem 21-Jährigen 7 Scorerpunkte.

Moritz Köttstorfer kam zum Saisonende aus Erding zum EC Peiting, unterstützte das Team im Saisonendspurt auf der Verteidigerposition und kompensierte somit die verletzungsbedingten Ausfälle im Team.

In 10 Spielen lief Moritz hierbei für Peitings Farben auf!

485 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro