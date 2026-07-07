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EC PeitingTransfer-News

EC Peiting vermeldet zwei weitere Abgänge

7. Juli 20261 Mins read59
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Moritz Köttstorfer - © Sportfoto-Sale (DR)
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Peiting. (PM ECP) Philipp Markgraf und Moritz Köttstorfer werden sich zur neuen Saison einem anderen Team anschließen.

Philipp Markgraf absolvierte die gesamte Saison beim EC Peiting.
Bereits 24/25 in 10 Spielen für den ECP im Einsatz, gehörte der gebürtige Königsbrunner im vergangenen Winter zum Stammpersonal.
In 53 Spielen gelangen dem 21-Jährigen 7 Scorerpunkte.

Moritz Köttstorfer kam zum Saisonende aus Erding zum EC Peiting, unterstützte das Team im Saisonendspurt auf der Verteidigerposition und kompensierte somit die verletzungsbedingten Ausfälle im Team.
In 10 Spielen lief Moritz hierbei für Peitings Farben auf!

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