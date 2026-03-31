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EC Peiting vermeldet drei Vertragsverlängerungen

31. März 20261 Mins read171
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Peiting. (PM ECP) Verteidiger Marcus Gretz, sowie die Kontingentstürmer Carson Briere und Carson MacKinnon haben ihre Verträge in Peiting verlängert.

Marcus Gretz wurde im laufe der Saison von einer Verletzung etwas zurückgeworfen, wusste jedoch mit seiner ruhigen und überlegten Spielweise sowie seinen körperlichen Eigenschaften zu überzeugen und wird auch zur neuen Saison in der Abwehr und vor dem Tor aufräumen.

Carson Briere, US-Kanadischer Wirbelwind, der unermüdlich versucht Wege zum Tor zu finden, fand im Saisonverlauf immer besser ins Team und ins Oberligaeishockey und war am Ende eine wichtige Stütze. 69 Punkte bei 55 Spielen machen Lust auf mehr in der neuen Saison.

Auch Carson MacKinnon konnte man von einem Verbleib in Peiting überzeugen. Trotz besserer Angebote entschied sich der 26-jährige Linksschütze für einen Verbleib an der Peitnach. 55 Spiele in denen 78 Punkte gelangen brachten am Ende Platz 8 in der Ligascorerliste. Vor allem sein Schuss aus dem Handgelenk war bei den Gegnern gefürchtet und diese Waffe wird man auch nach dem Sommer ziehen können.

Der EC Peiting freut sich diese drei Ausnahmekönner auch zur neuen Saison in seinen Farben zu sehen, wünscht allen Dreien eine erholsame Sommerpause und kann es schon jetzt kaum erwarten sie wieder auf dem Eis zu sehen.

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