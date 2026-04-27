EC Peiting verabschiedet drei Spieler

Peiting. (PM ECP) Der EC Peiting verabschiedet sich heute von drei Spielern über den Lech und wünscht ihnen bei ihrem neuen Team, den Mammuts aus Schongau, viel Erfolg.

Niklas Greil und Fabian Hickl suchen auf diesem Wege nicht nur eine neue Herausforderung, sondern wollen durch mehr Verantwortung und mehr Eiszeit auch den nächsten Schritt in ihren Karrieren gehen. Beide werden per Förderlizenz auch für den EC Peiting spielberechtigt bleiben und der ECP ist sich sicher die beiden regelmäßig begrüßen zu dürfen.

Die gute Zusammenarbeit der Kooperationspartner wird damit weiterhin gelebt, sodass sich die Spieler beider Seiten optimal, im Rahmen der individuellen Möglichkeiten, entwickeln können.

Auch für Tim Mühlegger heißt es Abschied nehmen.

Tim spielte sich in der vergangenen Saison nicht nur ins Team, sondern auch in die Herzen der Fans. Doch auch er möchte mehr Verantwortung in einer Mannschaft übernehmen und wird die Chance dazu bei den Mammuts suchen.

Der EC Peiting bedankt sich in diesem Zuge bei Fabian, Niklas und Tim für den bisherigen Einsatz und sagt nochmal alles Gute für die neue Saison.