EC Peiting holt Niklas Jakob aus Erfurt

Peiting. (PM ECP) Der EC Peiting präsentiert den nächsten Neuzugang für seine Defensive!

Niklas Jakob verteidigt ab sofort für den ECP.

Der 24-Jährige kommt vom Nord-Ligakonkurrenten aus Erfurt an die Peitnach und wird die Gegner vom Tor fernhalten.

Geboren in Kaufbeuren, durchlief Niklas die Nachwuchsabteilungen des ESVK und war in der U20 auch für die Düsseldorfer EG im Einsatz.

Nach fünf Jahren in Erfurt, in denen der Linksschütze auf über 200 Einsätze mit etwas mehr als 50 Scorerpunkten kam, führt ihn sein Weg nun zum ECP.

„Wir freuen uns, dass wir Niklas vom EC Peiting überzeugen konnten. Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits große Erfahrung für die Oberliga mit und wird für uns sowohl defensiv,

als auch offensiv eine Verstärkung sein“, so Teammanager Gordon Borberg über den neuen Mann.

„Niklas ist ein starker Zwei-Wege-Verteidiger, an dem wir sicher viel Freude haben werden. Ein deutscher Verteidiger, nach dem wir den Markt sondiert haben und nun froh sind von seiner Qualität künftig zu profitieren“, so der ECP.

130 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro