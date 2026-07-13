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EC Peiting besetzt die letzte Importstelle

13. Juli 20261 Mins read47
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Peiting. (PM ECP) Vincent Reimer wird zur kommenden Saison auf Punktejagt für den EC Peiting gehen.

Damit kehrt nach längerer Zeit wieder „Schwedenpower“ auf das Peitinger Eis zurück.

Der 24-Jährige Rechtsschütze war im vergangenen Jahr in der zweiten Norwegischen Liga aktiv und kam hier auf starke 36 Scorerpunkte aus 26 Spielen.

Seine Ausbildung durchlief Vincent durchwegs in Schweden und wusste auch hier schon früh mit Toren auf sich aufmerksam zu machen.
Der 183 große und 83 kg schwere Skandinavier wird beim ECP mit der #34 auflaufen und der Klub freut sich schon sehr darauf ihn bald in Aktion zu sehen.

„Vincent kann sich mit seiner Statur gute Vorteile gegenüber seinen Gegenspielern erarbeiten und so viele Torchancen kreieren.
Zudem besitzt er eine gute Übersicht für seine Sturmpartner und weiss auch mit defensiver Arbeit zu überzeugen“.

Trainer Lanny Gare freut sich, dass der Transfer trotz besserer Angebote aus Norwegen zu Stande kam.
„Vincent war schon früh unser Wunschspieler und wir sind überzeugt, dass wir in Peiting viel Freude mit Ihm haben werden“.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Vincent Reimer @ Elite Prospects

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