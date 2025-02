EC Die Adler Stadtwerke KitzbÃ¼hel ist Ã–sterreichischer Meister der Alps Hockey League Saison 2024/2025

Kitzbühel. (PM ÖEHV) Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel feierte am Samstag im Final-Rückspiel gegen den EK Zeller Eisbären einen 2:0-Sieg und sicherte sich mit dem Gesamtscore von 5:1 den Österreichischen Meistertitel in der Alps Hockey League Saison 2024/2025.

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel gewann das Final-Hinspiel am Donnerstag um die Österreichische Meisterschaft in der Alps Hockey League auswärts gegen den EK Die Zeller Eisbären mit 3:1 und ging am Samstag zuhause im Sportpark Kitzbühel vor 1.250 Fans mit einem Zweitore-Vorsprung ins alles entscheidende Spiel. Lange lieferten sich beide Teams ein hartumkämpftes Match, in dem die Adler spät im zweiten Drittel in Führung gingen: Jakob Lippitsch sorgte aus kurzer Distanz für das 1:0 genau 01:50 Minuten vor der zweiten Sirene (39.).

Die Zeller Eisbären hatten nun die Bürde von drei Toren Rückstand im Gesamtscore vor dem letzten Abschnitt. Knapp zwei Minuten vor dem Ende machte Anthony De Luca mit dem 2:0 ins leere Tor den Deckel für die Tiroler drauf (59.). Kitzbühel-Goalie Alexander Schmidt feierte ein Shutout und hielt den Österreichischen Meistertitel in der Alps Hockey League Saison 2024/2025 für das Team von Head Coach Marco Pewal fest.

Finale Österreichische Meisterschaft Alps Hockey League 2024/2025

Finale – Rückspiel:

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel vs. EK Zeller Eisbären 2:0 (0:0,1:0,1:0)

Sa., 08. Februar 2025 19:30 Uhr, Sportpark Kitzbühel

Torschützen Adler Stadtwerke Kitzbühel: Jakob Lippitsch (39.), Anthony De Luca (59./EN)

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel mit dem Gesamtscore von 5:1 Österreichischer Meister der Alps Hockey League Saison 2024/2025

Finale – Hinspiel:

EK Zeller Eisbären vs. EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 1:3 (0:0,0:3,1:0)

Do., 06. Februar 2025 19:30 Uhr, KE KELIT Arena

Torschütze EK Zeller Eisbären: Helmut Berger (54.)

Torschützen Adler Stadtwerke Kitzbühel: Paolo Wieltschnig (25.), Anthony De Luca (36.), Niklas Ketonen (38.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV