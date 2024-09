EC Bregenzerwald: Niederlage in der Generalprobe

Andelsbuch. (PM ECB) Der EC Bregenzerwald verliert im letzten Testspiel knapp gegen den ECDC Memmingen mit 1:2. Nach torlosen 40 Minuten entschied der Schlussabschnitt,...

Andelsbuch. (PM ECB) Der EC Bregenzerwald verliert im letzten Testspiel knapp gegen den ECDC Memmingen mit 1:2.

Nach torlosen 40 Minuten entschied der Schlussabschnitt, wo die Gastgeber vorlegten, aber zuletzt doch noch das Nachsehen hatten.

Der erste Abschnitt zwischen dem EC Bregenzerwald und dem ECDC Memmingen lief ohne nennenswerte Zwischenfälle ab. Bei den Hausherren bekam Lorenz Widhalm das Vertrauen der Trainer geschenkt und dankte dieses auch gleich mit einigen schönen Paraden. Auf der anderen Seite gab es ebenso kein Durchkommen. Selbst in Überzahl gab es für die Wälder nichts zu Jubeln, womit es zur ersten Pause 0:0 stand.

Dasselbe Bild im Mittelabschnitt, wobei beide Teams die zwingenderen Chancen kreierten. Wiederum war aber spätestens bei den Torhütern Endstation. Dafür gab es die eine oder andere Nettigkeit, die in Powerplays mündeten. Diese Gelegenheiten blieben sowohl von den Wäldern als auch ihren Gästen ungenutzt, der Schlussabschnitt musste damit entscheiden.

Dort machte Topscorer Roberts Lipsbergs den Anfang. Er entfloh der gegnerischen Verteidigung, während Eisenhut weit aus seinem Kasten herauskam und die Scheibe verfehlte. Sie blieb hinter dem Torhüter liegen und Lipsbergs musste das Hartgummi nur noch in das verwaiste Gehäuse einschieben. (43.) Drei Zeigerumdrehungen später war der Zwischenstand bereits wieder ausgeglichen. In einem Getümmel vor Widhalm behielt Milan Pfalzer die Übersicht und stellte auf 1:1. (46.) In der 54. Minute setzte Sebastian Christmann schließlich den Schlusspunkt und bescherte den Indians den zweiten Sieg über die Wälder. Auch wenn das Team von Headcoach Märt Eerme erneut den Kürzeren zog, war eine deutliche Leistungssteigerung zum ersten Aufeinandertreffen zu erkennen. (1:6) Kommenden Samstag um 19:30 Uhr startet der EC Bregenzerwald dann endlich in die neue Alps Hockey League Saison. Der Auftakt findet wieder im Messestadion statt, Gegner ist dabei das Team des SIJ Acroni Jesenice.