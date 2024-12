EC Bregenzerwald: Die FÃ¼hrung nicht Ã¼ber die Zeit gebracht

Sterzing. (PM ECB) Auch der Roadtrip nach Sterzing bringt keinen Punktezuwachs. Nach zwei torlosen Dritteln ging der EC Bregenzerwald im letzten Abschnitt durch Ben...

Sterzing. (PM ECB) Auch der Roadtrip nach Sterzing bringt keinen Punktezuwachs.

Nach zwei torlosen Dritteln ging der EC Bregenzerwald im letzten Abschnitt durch Ben Summer zwar in Führung, unterlag schlussendlich aber mit 1:3.

Das zweite Aufeinandertreffen zwischen den Wipptal Broncos und den Vorarlberger Alps HL Vertretern, war nicht nur aufgrund der Tabellensituation an Brisanz kaum zu überbieten. Die Fans beider Lager sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse, allein die Wälder wurden von über 60 mitgereisten Anhängern lautstark unterstützt. Das Spiel selbst wurde von beiden Seiten flott und körperbetont geführt. Fehlen sollte es einzig an den Treffern. Der erste Abschnitt war gefühlt schnell vorbei.

Auch der Mittelabschnitt brachte keine Änderung am Scoreboard. Dafür waren die Strafbänke auf beiden Seiten immer wieder besetzt. Die Offiziellen ließen zwar einiges laufen, damit provozierten sie aber auch Revanchefouls. Jedenfalls fielen mehr als einmal die Handschuhe. Fehlerlos blieben Lorenz Widhalm und Dominik Groh, die beide schlussendlich eine Fangquote von über 95% aufweisen sollten.

Bei Minute 51 sollte die Torsperre schließlich ein Ende finden. Ben Summer erzielte unter dem Jubel der mitgereisten Fans den Führungstreffer und markierte damit auch sein erstes Tor in der Alps Hockey League. (Individualsponsor Oberhauser&Schedler Bau gratuliert seinem Spieler.) Doch nur zwei Zeigerumdrehungen später war ebenso Lorenz Widhalm geschlagen, Leonhard Hasler sorgte für den Ausgleich. (53.) Viel Pech war dann beim Führungstreffer der Sterzinger dabei. Zandegiacomos Schuss riss quasi ab und kullerte so über die Linie. (56.) Märt Eerme war damit gezwungen volles Risiko zu nehmen, doch statt der Overtime fiel der Empty Net Treffer. Adam Capannelli erzielte das 3:1 aus dem eigenen Drittel heraus und sorgte damit gleichzeitig für den Endstand. (60.) Kommende Woche können die Wälder ihre Batterien durch den Nationalteam Break wieder aufladen, ehe es am 17. Dezember im Messestadion gegen den HC Gröden weitergeht.

Nächstes Heimspiel: Dienstag, den 17.12.2024 um 19:30 Uhr gegen den HC Gröden im Messestadion Dornbirn

