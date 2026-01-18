EC Bregenzerwald: Deutliche Hypothek, starke Moral

Andelsbusch. (PM ECB) Der EC Bregenzerwald zeigte gegen die Red Bull Hockey Juniors große Moral, konnte einen rabenschwarzen ersten Abschnitt jedoch nicht mehr vollständig korrigieren.

Am Ende setzte es eine 2:6-Niederlage gegen den Tabellenführer.

Früher Rückstand nach starkem Beginn

In den Anfangsminuten gelang es den Wäldern zunächst gut, die Red Bull Hockey Juniors in Zaum zu halten. Zwar kamen die Gäste zu den ersten Abschlüssen, doch Lorenz Widhalm zeigte sich aufmerksam. Auf der anderen Seite sorgte Roberts Lipsbergs mit einer sehenswerten Einzelaktion für Aufsehen, verfehlte das Tor jedoch knapp. Auch ein frühes Powerplay blieb ungenutzt.

Dann kippte die Partie abrupt. Aus dem Nichts wurde Salzburgs Topscorer Maxim Eliseev in der 10. Minute sträflich allein gelassen und stellte auf 0:1. Als sich Bernhard Posch wenig später eine Strafe einhandelte, nutzten die Juniors die Überzahl eiskalt zum 0:2 (12.). Innerhalb weniger Minuten lief bei den Gästen alles zusammen: Bloch (13.), Auer (17.) und Oberhauser – Letzterer elf Sekunden vor der Pausensirene – schraubten das Ergebnis bis zur ersten Drittelpause auf 0:5 hoch.

Wälder belohnen sich für starken Mittelabschnitt

Trotz der schweren Hypothek zeigten die Eerme-Schützlinge im zweiten Drittel eine starke Reaktion. Von Beginn weg schnürte man die Juniors phasenweise im eigenen Drittel ein, spielte aggressiv vor. In Überzahl wurde Haitzmann im Salzburger Tor regelrecht eingedeckt, doch der Schlussmann präsentierte sich in Topform.

Die beste Gelegenheit hatte Lipsbergs nach einem mustergültigen Konter mit Nico Kramer, doch Haitzmann fischte den Schuss aus dem Kreuzeck. In der 35. Minute war der Bann dann aber gebrochen: Im Gewühl vor dem Tor verlor der Juniors-Goalie kurz die Übersicht, Nico Kramer stocherte den Puck zum verdienten 1:5 über die Linie. (Individualsponsor Oberhauser&Schedler Bau gratuliert seinem Spieler.) Ein Lattenschuss der Gäste verhinderte kurz darauf einen weiteren Treffer, dennoch gehörte dieses Drittel klar den Hausherren.

Offener Schlagabtausch zum Abschluss

Im Schlussabschnitt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Trotz der klaren Führung agierten die Jungbullen weiter bissig, doch auch der ECB schenkte keinen Zentimeter Eis her. Beide Torhüter rückten immer wieder in den Fokus und verhinderten mehrfach weitere Treffer. Am Ende durfte sich noch Ben Grasser über ein Erfolgserlebnis freuen, der zum 2:5 verkürzte. (Individualsponsor Mevo gratuliert seinem Spieler.) Den Schlusspunkt setzten jedoch die Gäste, die mit einem weiteren Treffer den 2:6-Endstand herstellten.

Trotz der Niederlage zeigte der EC Bregenzerwald insbesondere ab dem zweiten Drittel eine starke Moral und bewies, dass man auch gegen den Tabellenführer phasenweise auf Augenhöhe agieren kann. Am Dienstag geht es zum Auswärtsspiel nach Klobenstein und am Samstag empfängt man erneut Unterlan



