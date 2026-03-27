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EC Bad Tölz erhält 5-Sterne-Zertifizierung im Nachwuchsbereich

27. März 20262 Mins read45
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Florian Funk - © by Eh.-Mag. (DR)
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Bad Tölz. (PM Löwen, P. Schmitz) Große Anerkennung für den EC Bad Tölz e.V.: Der Club wurde vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) mit der 5-Sterne-Zertifizierung im Nachwuchsbereich ausgezeichnet und nimmt damit eine besondere Stellung im deutschen Eishockey ein: Bad Tölz ist aktuell der einzige Oberliga-Standort, der diese höchste Auszeichnung erhält.

Zum Vergleich: in der DEL wurden sieben Clubs, in der DEL2 fünf Clubs mit fünf Sternen bewertet.

Diese Zertifizierung ist ein Qualitätssiegel für nachhaltige, strukturierte und leistungsorientierte Nachwuchsarbeit. Dass der EC Bad Tölz hier die fünf Sterne erreicht, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger konsequenter Arbeit. Nachwuchsarbeit hat in Bad Tölz Tradition und ist fest in der Identität des Standorts verankert. Seit Jahrzehnten bringt der Club immer wieder Talente hervor, die den Sprung in den Profibereich schaffen und den „Tölzer Weg“ verkörpern.

Gerade im Vergleich zu finanziell deutlich stärker ausgestatteten Standorten unterstreicht die Auszeichnung die besondere Leistung: mit klarer Struktur, hoher Ausbildungsqualität und großem Engagement gelingt es in Bad Tölz, auf Augenhöhe mit Clubs aus der DEL und DEL2 zu arbeiten und diese teilweise sogar zu übertreffen. Im Zuge dessen wollen die Verantwortlichen in Bad Tölz unbedingt die nächsten Schritte gehen. Neben bereits etablierten Schnuppertagen wie dem „Kids-On-Ice Day“ und dem „Girls-Day“ sollen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um den Nachwuchs zu stärken. Der „Tölzer Weg“ ist kein Slogan, sondern gelebte Vereinsphilosophie.

Für den Standort ist die 5-Sterne-Zertifizierung ein enorm wichtiger Baustein für die Zukunft. Sie bestätigt nicht nur den eingeschlagenen Weg, sondern stärkt auch die Attraktivität für junge Spieler, Trainer und Partner. Gleichzeitig zeigt sie: in Bad Tölz wird nicht kurzfristig gedacht, sondern langfristig in Menschen, Ausbildung und Perspektiven investiert. Die Auszeichnung ist damit nicht nur ein Erfolg für den Nachwuchsbereich, sondern für den gesamten Club. Sie steht sinnbildlich für das, was den Tölzer Eissport ausmacht: Leidenschaft, Identifikation und eine klare Philosophie vom Nachwuchs bis in den Profibereich.

Da der Eishockey-Standort Bad Tölz über kein Internat verfügt, waren es in den letzten Jahren immer wenige Punkte, die zum fünften Stern gefehlt haben. Dank des großen Engagements von allen Seiten war es dieses Jahr möglich, die benötigten Extra-Punkte zu sammeln. Rekrutierung, ausgebildete Trainer, strukturelles Umfeld, eigene Kabinen, Mannschaften aller Altersklassen mit entsprechender Trainingszeit waren beim ECT allesamt auf höchstem Niveau.

Vorstand Johannes Marzahn über die positiven Neuigkeiten: „Mit großem Stolz haben wir die Nachricht über die Auszeichnung mit fünf Sternen erhalten. Diese Ehrung ist das Ergebnis harter Arbeit sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Trainerinnen und Trainer ebenso wie unserer Spielerinnen und Spieler – sowohl auf als auch neben dem Eis. Es wäre wünschenswert, wenn im kommenden Jahr noch weitere Vereine diese Fünf-Sterne-Auszeichnung erreichen würden, da dies insgesamt von großer Bedeutung für den deutschen Eishockeysport ist.“

Nachwuchsleiter Florian Funk ergänzt: „Wir danken allen Trainern, Betreuern, Eltern und jedem, der sich hier einbringt für seinen unermüdlichen Einsatz! Wir werden jetzt nicht die Füße hochlegen, sondern uns immer weiterentwickeln und sicherstellen, dass der hohe Standard beibehalten wird.“

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