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EC Bad NauheimKrefeld Pinguine

EC Bad Nauheim wird Kooperationspartner der Pinguine

1. August 20261 Mins read60
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Thomas Popiesch - © Sportfoto-Sale (DR)
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Krefeld. (PM Pinguine) Der zweite Kooperationspartner für die kommende Saison ist damit gefunden.

Die Krefeld Pinguine und der EC Bad Nauheim haben einen Kooperationsvertrag für die Saison 2026/27 geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit mit dem DEL2-Finalisten von 2023 ist es, ligaübergreifend optimale Einsatzmöglichkeiten für junge Talente zu schaffen. So sollen diese Spieler mehr Eiszeit erhalten und optimal gefördert werden.

Thomas Popiesch, Cheftrainer der Krefeld Pinguine: „Wir waren auf der Suche nach einem passenden DEL2-Kooperationspartner, daher freuen wir uns, dass die Kooperation mit dem EC Bad Nauheim zustande gekommen ist. Diese Zusammenarbeit schafft die Möglichkeit, jungen Spielern regelmäßig Eiszeit zu geben, auch wenn sie nicht jedes Wochenende im PENNY DEL-Kader stehen.“

Christopher Fiori, Geschäftsführer des EC Bad Nauheim: „Die Partnerschaft mit den Krefeld Pinguinen verleiht unserer Mannschaft im Saisonverlauf eine enorm wertvolle Tiefe. Krefeld leistet eine erstklassige Arbeit und verfügt über sehr gut ausgebildete Nachwuchs- und Profi-Talente. Wir bieten diesen jungen Spielern bei uns ein professionelles und familiäres Umfeld, in dem sie sofort Verantwortung übernehmen und sich auf hohem Niveau weiterentwickeln können. Das bringt beide Vereine sportlich spürbar voran.“

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