EC Bad Nauheim vermeldet zwei weitere wichtige Personalien

Auger kann als Spieler auf eine beeindruckende wie lange Karriere zurückblicken. Der in Montmagny (Québec, Kanada) geborene Auger wechselte 2001 von der St. Francis Xavier University nach Deutschland zum ESV Kaufbeuren, wo er sich schnell als einer der offensivstärksten Verteidiger der Liga etablierte. Über Stationen bei den SERC Wild Wings zog es den Deutsch-Kanadier in die Deutsche Eishockey Liga (DEL), wo er zwei Spielzeiten für die Kassel Huskies auf dem Eis stand.

Nach weiteren Jahren in München und Rosenheim wechselte Auger 2014 zu den Bietigheim Steelers. Dort feierte er unter Kevin Gaudet seine erfolgreichste Zeit: In vier gemeinsamen Jahren erreichten sie jedes Mal das Finale, gewannen zwei Meisterschaften und Auger fungierte als der „verlängerte Arm“ des Trainers auf dem Eis.

Zuletzt sammelte der 49-Jährige erste Erfahrungen hinter der Bande als Assistant-Coach bei den KSW IceFighters Leipzig in der Oberliga Nord. Nun folgt er dem Ruf seines Mentors Kevin Gaudet in die Wetterau.

„Er ist ein ehemaliger Spieler und Vertrauter von mir aus meiner Zeit bei den Bietigheim Steelers. Ich habe ihn vier Jahre lang trainiert und er war der beste offensiv ausgerichtete Verteidiger der Liga. Gemeinsam haben wir zwei Meisterschaften gewonnen. Er kennt meine Philosophie in- und auswendig und weiß genau, wie wir als Team agieren wollen“, sagt Kevin Gaudet über seinen neuen Co-Trainer.

„Ich habe Kevin Gaudet als hervorragenden Trainer kennengelernt und wir sind auch nach meiner letzten Saison als Spieler in Kontakt geblieben. Uns verbindet eine klare Gewinnermentalität, die wir über die gesamte Saison hinweg in die Mannschaft tragen wollen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Dabei werde ich unsere Spieler individuell unterstützen, insbesondere die Verteidiger, denn oft sind es die kleinen Details, die am Ende den Unterschied ausmachen“, bestätigt Dominic Auger sein Engagement in der Kurstadt.